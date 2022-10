Svoji velkou platnost pro tým prokázal dvaačtyřicetiletý útočník rovněž ve víkendovém 9. kole. V něm zajížděli fotbalisté Hrotovic na půdu vedoucího Horního Újezdu.

A byla to pořádná bitva se vším všudy, v níž hrál Votava hlavní roli. Domácí celek šel brzy do vedení, ale útočník Hrotovic skóre dvěma góly, ve druhém případě z pokutového kopu, v rozmezí sedmi minut skóre otočil. Ještě do poločasové přestávky ale lídr tabulky vyrovnal.

Po změně stran už střílel branky pouze Votava. Jedenáct minut po pauze vrátil Hrotovicím opět vedení, aby necelou čtvrthodinu před koncem druhou proměněnou penaltou pečetil vítězství svých barev na konečných 4:2.

Trenér Hrotovic byl po utkání moc a moc spokojený. „Ukázali jsme, že s námi musí počítat na čelo tabulky. Všechny kluky musím pochválit, od brankáře, přes super obranu a skvělou zálohu. Útočník dal čtyři góly, co více k tomu dodat," lebedil si Pavel Laštovička pro facebookové stránky fotbalového klubu z Hrotovic.

KANONÝR DENÍKU - 9. KOLO

HAVLÍČKOBRODSKO: Daniel Žáček (Štoky, 1. A třída) - 4 branky

JIHLAVSKO: Šimon Čihal (Luka B, OP) – 5 branek

PELHŘIMOVSKO: David Matějka (Božejov, 3. třída) – 4 branky

TŘEBÍČSKO: Jan Votava (Hrotovice, OP) – 4 branky

ŽĎÁRSKO: Jiří Vyžrálek (Rožná, OP) – 4 branky