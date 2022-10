Fotbalisté Tisu mají ve svém středu nejlepšího střelce soutěže. A Jan Marek potvrdil své střelecké schopnosti také v utkání 8. kola, kdy doma Tis přivítal juniorku Ždírce nad Doubravou.

KANONÝR DENÍKU: Na krásu asi nic moc, ohlédl se za hattrickem s úsměvem Honzl

Úvodních pětapadesát minut patřilo pouze dvaatřicetiletému hráči. Deset minut po změně stran totiž na světelné tabuli svítilo skóre 4:0, když všechny góly obstaral právě Marek. Jeho podíl na konečné výhře 7:0 tak byl naprosto klíčový. Na svém kontě nyní má už více než solidní porci třinácti branek.

Čtyři góly zaznamenal v dresu B-třídního Batelova také Marian Blaško. Hlavně díky jeho příspěvku si celek z Jihlavska odvezl z Havlíčkovy Borové tři body za výhru 5:2.

A mohlo to být i lepší. „Marian měl ještě další dobré příležitosti, ale ty už neproměnil. On nemá problém se do šancí dostávat, hlavně díky své rychlosti,“ sdělil trenér Batelova Zdeněk Kapoun.

KANONÝR DENÍKU: Střelecky disponovaný Žák si na nováčkovi doslova smlsnul

Větší klid v koncovce, to je, co čtyřiadvacetiletému Blaškovi občas schází. „Gólů by mohl dávat určitě více. Možná kdyby chodil častěji na tréninky…,“ pousmál se kormidelník Batelova.

Pokud bychom vzali ze bernou minci výšku soutěže, vyšel by mezi střelci nejlépe Martin Žák. Ofenzivní středopolař Nové Vsi totiž zatížil konto Dukovan při výhře 6:1 hattrickem.

KANONÝR DENÍKU - 8. KOLO

HAVLÍČKOBRODSKO: Jan Marek (Tis, 1. B třída) - 4 branky

JIHLAVSKO: Marian Blaško (Batelov, 1. B třída) - 4 branky

PELHŘIMOVSKO: Jiří Honzl (Pelhřimov B, 1. B třída) - 3 branky

TŘEBÍČSKO: Petr Petz (Vladislav, okresní přebor) - 4 branky

ŽĎÁRSKO: Martin Žák (Nová Ves, krajský přebor) - 3 branky