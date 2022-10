Michal Petráš prožívá povedené období. Týden před duelem s Kamenicí se blýskl i během střetnutí v Telči, kde do sítě domácího béčka při remíze 4:4 poslal tři míče. „Poslední dva zápasy mi to začalo lepit. Měl jsem možná i trošku štěstí. Ale je to především zásluha celého týmu, že se mi teď takhle daří,“ uvedl skromně odchovanec pavlovského klubu.

S fotbalem začal Petráš hned v první třídě. „Chvilku jsem pak trénoval na Vysočině, jako dorostenec jsem byl v Třešti,“ ohlíží se za svojí kariérou. „Potom jsem šel do Staré Říše, kde jsem mohl hrát divizi. Tenkrát tam ale byla velká konkurence, takže jsem většinou jen střídal a nastoupil jen párkrát. To se mi pochopitelně moc nelíbilo, být pořád na střídačce. Tak jsem se vrátil domů do Pavlova za klukama, se kterýma jsem vyrůstal.“

Útočník SK Pavlov Michal Petráš se za hlavu držet nemusí. V posledních dvou kolech vstřelil sedm gólů a se třinácti zásahy vévodí pořadí kanonýrů soutěže.Zdroj: archiv Michala PetrášeA fotbalově znovu rozkvetl. Neláká ho při současné formě ještě nějaký posun výše? „V Pavlově jsem si postavil bydlení, nad nějakým přestupem zatím nepřemýšlím. Věnuji se hlavně domácnosti, dostavbě a podobně,“ vysvětluje Petráš. „Nějaké nabídky výš sice mám, ale zatím to ze zmíněných důvodů neřeším.“

Posun alespoň do okresního přeboru by však nemusel být utopický. Pavlov je zatím třetí a v klubu by rádi postoupili. „Určitě myšlenky na to vykopat si vyšší soutěž máme. Jsme mladý mančaft, který má budoucnost, takže takový plán tady rozhodně je,“ prozradil Petráš závěrem.