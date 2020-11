Přes léto odešel z týmu, která je na jedenáctém místě tabulky, jeho hlavní aktér herního systému, Josef Štros. „My jsme hráli na Pepu Štrose, nakopávali jsme na něj dlouhé balony a z toho jsme těžili, ale když odešel, tak jsme na podzim hledali nový herní systém,“ potvrdil leštinský trenér, který doufá, že následující část sezony už bude lepší. Kromě útočníka navíc odešel i další zkušený hráč Martin Pleva.

Vstup do soutěže Leštině vůbec nevyšel. V prvních třech zápasech nezískala ani bod, navíc inkasovala dohromady čtrnáct branek. „Bylo to jedno s druhým. Dostávali jsme hloupé góly a naopak jsme se nadřeli na naše branky,“ řekl David Hospodka, který na nevydařeném podzimu našel i pozitivní aspekty. „Samozřejmě to byly zápasy, které jsme zvládli. A paradoxně to byly zápasy se silným Havlíčkovým Brodem a také s Novým Rychnovem,“ prozradil.

Na druhou stranu jeho celek nedokázal porazit slabý Kostelec a doma pouze remizoval s Košeticemi. „To jsou pro nás ztráty. V posledním utkání podzimu jsme nezvládli Mírovku, kde se hraje špatně,“ dodal.

Fotbalisté Leštiny se momentálně připravují, jak uznají za vhodné. „Máme společný chat, kam si dáváme, kdo, co dělá. Jinak nemá cenu něco konkrétního zadávat. Doufám, že se to co nejdřív rozhýbe. Uvidíme, jak to bude,“ řekl David Hospodka.