„Začali jsme ve středu, a v pátek jsme měli další tréninky. Budeme trénovat přibližně pět týdnů, vlastně jakoby do konce sezony. Tuhle přípravu zakončíme takovým sranda mačem mezi ženatými a svobodnými. Uděláme si rozlučku a kluci dostanou dva týdny volna,“ přiblížil svůj plán Hospodka, který si je vědom, že jeho svěřenci skoro tři měsíce nic nedělali. Protoje nebude dřít jen na fyzickou kondici. „Musím jim dát i míč. Kluci sice měli nějaký individuální plán ode mě, ale nevím, jestli ho všichni plnili,“ smál se Hospodka. Navíc leštinský trenér domluvil na třicátého května zápas s Rozsochatcem a o týden později s Lučicí. Tak musí hráči mít balon pod kontrolou.

Klasická letní příprava se v Leštině rozjede prvního července. „Předpokládám, že bude trvat měsíc, protože podle mých zpráv by se měla sezona rozjet klasicky na začátku srpna,“ naznačil Hospodka.

Do přípravy se Davidu Hospodkovi nahlásili všichni hráči, kteří zakončili uplynulou sezonu. „Zatím zůstáváme pohromadě jako před dvěma měsícema. Bůhví, jak to bude s přestupy. My máme dva kluky na přestup, nepřestup a uvidíme, jak se domluvíme s kluby na jejich pokračování,“ dodal leštinský šéf lavičky.