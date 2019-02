CHOTĚBOŘ – HERÁLEC 3:0

„Výsledek není důležitý, byl jsem rád, že jsme se po dlouhé době konečně dostali na hřiště. Úvodních pětačtyřicet minut to bylo docela vyrovnané utkání, bohužel jsme si smolně vstřelili vlastní branku. Začátek druhé půle patřil nám, náš tlak byl však jalový a Chotěboř poté přidala další dvě branky,“ sdělil kormidelník Herálce Jiří Skála.

Poločas: 1:0. Herálec: Forchtsam – Uchytil, Černý, Cach, Kovář – Čejka, Skála, Okurka, Hamák – Boháč, Chmelík. Střídali: Suchý, Pálka.



MORAVEC – ŽDÍREC B 6:2

„Vzhledem k velkému množství absencí jsme nastoupili v dosti kombinované sestavě. Od začátku utkání byl vidět rozdíl soutěže. Soupeř hrozil pouze z brejků po našich zbytečných ztrátách. V první půli jsme ještě neproměnili spoustu vyložených šancí, po změně stran hráči polevili a hosté v závěru korigovali výsledek,“ zhodnotil přípravný duel trenér Moravce Lukáš Broža.

Góly Moravce: Kříž 2, P. Kudiovský, Jakeš, Juračka, M. Černý. Poločas: 3:0. Moravec: Lisý – F. Kudiovský, Ondráček, Kachlík, Štěpánek – Červinka (80. Broža), Chlubna (60. Kříž) – Jakeš, M. Černý, Juračka – P. Kudiovský.



ŽĎÁR N. S.–DOROST – BOHDALOV 2:2

„Jelikož šlo o náš premiérový přípravný zápas letošní zimy, byla na nás zkraje zápasu znát nerozehranost. Dorost Žďáru tak vedl už o dvě branky, postupem času jsme ale převzali iniciativu a ve druhém poločase jsme utkání vyrovnali,“ řekl trenér Bohdalova Vítězslav Machatka.

Góly Bohdalova: Koukal, P. Neuman. Poločas: 2:1. Bohdalov: Chalupa – Večeřa, Novotný, O. Chalupa, Skála – A. Neuman, Doležal, P. Neuman, Šimek – Koukal, Henzl. Střídali: Velín, Krčál, Novák.



VELKÉ MEZIŘÍČÍ B – NOVÉ MĚSTO B 9:1

„Brzy jsme šli po chybě domácí obrany do vedení,bohužel se prakticky totéž opakovalo o pár minut později na druhé straně. Domácí šli ještě do poločasové přestávky do vedení, ale náš výkon byl pořád celkem slušný. Ve druhém poločase jsme ovšem fyzicky vůbec nestíhali, mnohem větším problémem však byla naše nechuť a apatie, takže hráči Meziříčí pak do naší branky sázeli jeden gól za druhým. Když to shrnu, tak náš výkon ve druhé pětačtyřicetiminutovce byl doslova katastrofální,“ postěžoval si trenér rezervy Nového Města Karel Fencl.

Gól Nového Města B: M. Šmída. Poločas: 2:1. Nové Město B: Macciolli – Havelka, J. Veselý, V. Veselý, Blažíček – M. Vašíček, Švanda, Polnický, Dobrovolný – M. Šmída, Slavíček. Střídal: Peňáz.



NEDVĚDICE – ŠOŠŮVKA 2:3

„První poločas byl z naší strany poměrně dobrý, po poločasovém prostřídání už to bylo o něco horší. Utkání v každém případě splnilo svůj účel, mohl jsem hráče poprvé trochu poznat a vidět je přímo v akci. V naší hře se objevily i některé hrubé chyby, takže do dalších zápasů máme na čem pracovat,“ hodnotil svoji zápasovou premiéru na lavičce Nedvědice její nový kouč Miloslav Císař.

Góly Nedvědice: M. Pachlopník, Sytař. Poločas: 2:3. Nedvědice: Havlík – Jirásek, Krejčí, J. Pachlopník, Houdek – Sytař, Trdý, Škutchan, Mareš – Pokorný, M. Pachlopník. Střídali: Prudký, Vašíček, Štefka, Bracek.