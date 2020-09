Okresní fotbalové soutěže. Bělá i v deseti přidala v Golčově Jeníkově další góly

Česká Bělá měla před víkendem náročný program. V pátek je čekala dohrávka s náročným soupeřem, béčkem Ledče nad Sázavou. To do té doby mělo jen jedinou porážku. Bělá mu uštědřila druhou. Hned v neděli pak měla na programu osmé kolo, kdy zajížděla do Golčova Jeníkova. Zde po poločase vedla 2:1. V dobře rozehraném zápase ale přišla komplikace. Na začátku druhé půle byl vyloučený Jiří Štefáček, ale svěřenci trenér Petra Veselky i v deseti přidali čtyři branky a odvezli si jednoznačné vítězství 6:1.

Bělá i v deseti přidala v Golčově Jeníkově čtyři branky. | Foto: archiv Deníku