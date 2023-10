Průběh utkání přitom jasné vítězství Nové Vsi u Světlé dlouho nenaznačoval. „Poločas byl vyrovnaný. Po přestávce se hrálo nahoru dolů, ale my jsme podali dobrý výkon. Těžíme z dobré fyzičky a na konci zápasu se to konečně projevilo a napadalo nám to tam,“ ulevil si snajpr domácích.

Tím konečně myslí Jaromír Pešek nejen poslední duel. „V pár zápasech jsme měli střeleckou smůlu, nyní jsme si to štěstíčko trošičku vybrali,“ usmívá se zkušený fotbalista.

Střeleckou smůlu protrhl Pešek v závěrečné desetiminutovce, kdy vsítil zbylé tři branky střetnutí. Podobný husarský kousek dosud ve své kariéře neprovedl. „Opravdu nikdy. Tohle byl můj první pětigólový zápas,“ přitakává třicetiletý útočník.

Pešek je odchovancem Chotěboře. „Ve starších žácích jsem hrál rok v Havlíčkově Brodu, dorostenecká léta jsem strávil v Chrudimi.

Poté následovalo angažmá ve Světlé nad Sázavou. „Tam jsem hrával i na kraji zálohy, ale jinak jsem byl vždy útočník,“ dodal Ježek.

V současnosti nastupuje za Jiskru v okresním přeboru. A výše zmíněnou dobrou fyzičku určitě se spoluhráči potřebuje. Například na poslední duel měla Nová Ves u Světlé k dispozici jen dvanáct hráčů. „Někdy to tak vyjde. Někdo se zraní, někdo nemůže kvůli práci, celkově nás tolik není, takže se to občas takto sejde,“ krčí rameny. „Ale vždycky se to nějak vyřeší a alespoň dva na střídání jsou. Nyní to bylo horší, ale i tak jsme si s tím poradili. Je to prostě okresní soutěž,“ uzavírá povídání se smíchem Jaromír Pešek.