Ta i jeho zásluhou rozsekala Úsobí 12:2. „Věděli jsme, že soupeř se potýká se zraněními a nepovedly se mu první kola. Ale vůbec jsem nečekal, že to bude až takový zápas,“ překvapilo Šrámka.

Pětatřicetiletý univerzál se letos trefil poprvé. „Když jsem přestoupil do Mírovky, tak jsem začínal spíš v obraně. Vepředu jsem hrál asi dvakrát,“ potvrdil Šrámek a zapátral v paměti. „Myslím, že vloni to bylo zrovna Úsobí, kde jsem dal svůj první gól a zároveň poslední v sezóně,“ smál se Šrámek.

Letos se poprvé do útoku postavil hned na začátku, a to proti ždíreckému céčku. „Jenže to nás moc hrát nenechalo. Minulé kolo jsem nastoupil byl na bekovi,“ uznal Pavel Šrámek, který ale za své branky musí poděkovat celému týmu.

„Vše je to o tom, že makal celý tým, a prostě se nám to povedlo. Řekli jsme si před zápasem, co chceme hrát a jak a snažili se to plnit,“ dodal Šrámek.

Nyní již zkušený fotbalista si prošel i krajskými soutěžemi, kde sbíral i zkušenosti. „Zahrál jsem si A-třídu, B-třídu a jinak okres. Nemůžu ale mluvit o zkušenostech, ale určitě člověk něco pochytí a okouká,“ naznačil Šrámek.

Ale že by se v nižších soutěžích lehčeji střílely branky, tak to si nemyslí.

„Samozřejmě, že se to může zdát jednoduché, ale ne vždy to tak je. Pravda je, že v takové soutěži jako jsou čtvrté třídy, už si chodí kopnout starší chlapi. Takže rychlost a vše je už jinde než třeba v okresu. Ale na druhou stranu jsou zápasy, kdy je to vážně těžké i v této soutěži,“ souhlasil mírovský univerzální fotbalista.