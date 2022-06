Před léty pomáhal k vzestupu oddílu v roli hráče, dnes v pozici trenéra klubu ze žďárského okresu. „Ke konci sezony už nám trošku docházela fyzička, ale kluci to zvládli,“ prozradil třiačtyřicetiletý kormidelník Křižanova.

O postupu jeho celku do 1. B třídy se definitivně rozhodlo v sobotu. V domácím utkání proti béčku Nové Vsi stačilo Křižanovu získat bod. A to se po remíze 2:2 podařilo. „Bylo cítit, že nervy trošku pracovaly. Panovalo enormní vedro a byli jsme přece jen v křeči,“ všiml si Burian.

Navíc rezerva Nové Vsi se ukázala být nepříjemným soupeřem. „Nešla nám kombinace. Kluci měli v hlavách, že už zbývá udělat poslední krok. Být soupeř lepší v zakončení, asi by v sobotu vyhrál,“ přiznal.

Nestalo se a hned po závěrečném hvizdu v Křižanově vypukly velké oslavy. Co rozhodlo o postupu? „Především týmovost a dobrá parta. Ke konci nám sice trošku odešla fyzička, ale kluci chtěli, to bylo rozhodující. Měli jsme jasný cíl a po celou sezonu tým držel při sobě,“ lebedil si kouč celku ze Žďárska.

Přitom dva roky po sobě mužstvo připravil o šanci bojovat o návrat do krajských soutěží covid-19. „Vždycky po sezoně jsme si sedli a mávli nad tím rukou. Navíc jsme pořád chodili trénovat, to možná bylo naše plus. Pro nás sezona v listopadu nebo červnu nekončí, nedělní fotbálek dál udržujeme,“ sdělil.

Úspěšný kádr by měl zůstat pohromadě. „Určitě zůstanou ti, co postup vykopali. Chceme také zapojit kluky z dorostu, kteří se na tom podíleli a jestli někdo přijde zvenčí, to je otázka,“ přemítal.

Na vyšší soutěž si v Křižanově věří. „V přípravě pravidelně hrajeme s Měřínem, béčky Bíteše i Vrchoviny, a pokaždé jsou to vyrovnané zápasy. Já bych nechtěl hrát o záchranu. Myslím, že když uděláme dobře přípravu, měli bychom na klidný střed tabulky mít,“ doplnil Burian.