Přestože v okresních soutěžích padá hodně branek, Chlubnův výkon je přesto mimořádný. „V A týmu máme teď velkou konkurenci, takže někde se člověk ukázat musí. Navíc trénujeme třikrát týdně, šlapeme do toho, to se v tom zápase také ukázalo. Jsem za to samozřejmě moc rád,“ pokračuje Chlubna.

Ten vydržel na hřišti právě jen první poločas, o přestávce již svlékal dres. „Takhle to mám domluvené s trenérem, vysvětluje hrdina béčka. „Já přes týden jezdím pracovně do Německa, takže dva tréninky nestíhám. Proto i kdybych hrál v áčku v základu, stejně chce, abych si šel zahrát i za béčko a nahradil si tak trénink a byl v zátěži.“

Po sobotní kanonádě si zahrál i v neděli za áčko v krajském přeboru. „Nastoupil jsem až na posledních pár minut,“ nepřeceňuje svých dvanáct minut v duelu s Kamenicí nad Lipou (1:2).

Navíc prostředí šatny prvního týmu klubu zná důvěrně. „V áčku jsem hrával i v základní sestavě, ale momentálně jsem po zranění. Pozvolně začínám, a jak jsem říkal, je tam i přetlak hráčů, takže pro mě zatím není kam spěchat. Ale určitě se chci v A týmu ustálit,“ netají odchovanec ledečské kopané, který v mládežnických letech oblékal i dresy Zruče, Čáslavi, Vlašimi a Světlé. „Do mužské kategorie jsem už ale naskočil zase v Ledči,“ uzavírá s úsměvem ledečský patriot.