Škacha dal po třech letech hattrick. Na výhru to přesto nestačilo

Tři roky musel přibyslavský fotbalista Pavel Škacha čekat na hattrick. Dočkal se v osmém kole krajského přeboru v Žirovnici, ale radost mu zkazila porážka 6:3. „Radost mi to zkazilo určitě, dát tři branky venku, a přesto odjet bez bodu, to mrzí,“ souhlasil osmadvacetiletý hráč, který by svůj třígólový úspěch klidně vyměnil za tříbodový zisk. „Přece jen bodů tolik nemáme. Ovšem musím uznat, že Žirovnice vyhrála zaslouženě,“ uznal Škacha.

Škacha dal po třech letech hattrick. Na výhru to nestačilo. | Foto: facebook P. Škachy