Okresní přebor mužů

Dohrávka 3. kola: Č. Bělá – Věžnice 2:3 (21. Pleskač, 23. Souček – 38., 40. a 62. J. Prokeš).

5. kolo: Přibyslav B – D. Ves 0:6 (14. a 89. Švec, 23. Pospíchal, 45. Freudenreich, 78. Lukačina, 88. Kotouč), Šmolovy – S. Ransko 1:3 (40. Bdžoch (PK) – 8. a 89. Dymáček, 21. Zvolánek), Ledeč n. S. B – Okrouhlice 6:1 (10. Bezděk, 15. a 37. Procházka, 70. Pajer, 73. Turek, 89. Voplakal – 72. Beránek), G. Jeníkov – Věžnice 2:5 (35. Dvořák, 73. Skála – 2. a 76. J. Prokeš, 68. Cakl, 67. Chalupník, 55. Benc), Šlapanov – Herálec 0:8 (11., 13. a 89. Dvořák, 22., 66. a 87. Král, 49. Vašák, 64. Páša), D. Město – Č. Bělá 3:1 (39. Sklenář, 45. a 76. Doležal – 27. Kasal), Kožlí – N. Ves 3:3 (15. a 23. Cicvárek, 53. Šimek – 7. Michal Šimek (PK), 20. Závorka, 67. Jelínek (PK).

1. D. Ves 5 4 1 0 23:7 13

2. Šmolovy 5 4 0 1 31:8 12

3. Ledeč n. S. B 4 4 0 0 21:4 12

4. Věžnice 5 3 2 0 19:8 11

5. Kožlí 5 3 2 0 19:4 11

6. S. Ransko 5 3 1 1 14:8 10

7. Přibyslav B 5 3 0 2 19:16 9

8. D. Město 5 2 0 3 8:17 6

9. Herálec 5 1 2 2 16:15 5

10. Okrouhlice 5 1 0 4 7:26 3

11. Šlapanov 5 0 2 3 3:19 2

12. Č. Bělá 4 0 1 3 4:10 1

13. N. Ves 5 0 1 4 4:20 1

14. G. Jeníkov 5 0 0 5 9:32 0

III. třída mužů

5. kolo: Maleč – Habry B 1:4 (31. Hruška – 2. vl. Lažínský, 32. Michal, 67. Francl, 72. Zunt), Keřkov – Lipnice n. S. 2:4 (3. Kunc, 75. Jeřábek – 19. Forman, 43. Sůva, 59. Bláha, 82. Sůva), Kožlí B – Jeřišno 0:2 (37. Doležal, 40. Vávra), Lípa B – Sobíňov 6:3 (51. Morkus, 56. Breda, 61. Kulja, 78. Kulja, 80. Vendl, 83. Souček – 15. Němec, 42. z pen. Říčan, 89. Juhoš), Věžnice B – Vepřová 3:0 (12. Adamec, 33. Drahoš, 49. Adamec), H. Borová B – V. Žďár 3:3 (12. Antl, 40. Šmíd, 60. Frühbauer – 14. Trtík, 57. Kubát, 85. z pen. Kubát), Rozsochatec B – Víska 1:2 (88. Kiss – 4. Šlechta, 8. Nedbal).

1. Jeřišno 5 4 1 0 12:2 13

2. Víska 5 4 0 1 15:8 12

3. Lipnice n. S. 5 4 0 1 17:11 12

4. Habry B 5 3 0 2 15:14 9

5. Sobíňov 5 3 0 2 10:11 9

6. Rozsochatec B 5 2 1 2 10:4 7

7. Věžnice B 5 2 1 2 8:11 7

8. Lípa B 5 2 0 3 18:19 6

9. H. Borová B 5 1 3 1 9:10 6

10. V. Žďár 5 1 2 2 13:17 5

11. Keřkov 5 1 1 3 11:11 4

12. Maleč 5 1 1 3 8:12 4

13. Kožlí B 5 1 0 4 10:13 3

14. Vepřová 5 1 0 4 6:19 3

IV. třída mužů, sk. A

3. kolo: Štoky B – Šmolovy B 14:1 (3., 9., 14. a 65. Bošacký, 5., 40., 50. a 86. Vaněk, 12. a 80. Nevrkla, 42. Vávra (vlastní), 57. a 66. (PK) Palán, 70. Kopecký – 79. Vaněček), Herálec B – Úsobí 5:0 (6. Komůrka, 11. a 43. Pátek, 23. Komůrka, 84. Stoličný), Mírovka B – Keřkov B 7:1 (10. z PK a 83. Němec, 12. Hejkal, 35. Zacha, 63. Semelka, 68. Pylypenko, 90. Provazník – 49. Marinjak), Chotěboř C – Ždírec n. D. C 1:2 (43. Novák – 75. Malínský, 48. Máša).

1. Štoky B 3 3 0 0 24:5 9

2. Ždírec n. D. C 3 3 0 0 11:3 9

3. Herálec B 2 2 0 0 13:2 6

4. Mírovka B 2 1 0 1 8:7 3

5. Keřkov B 3 1 0 2 5:16 3

6. Chotěboř C 2 0 0 2 3:6 0

7. Libice n. D. 2 0 0 2 2:5 0

8. Úsobí 2 0 0 2 2:11 0

9. Šmolovy B 1 0 0 1 1:14 0

IV. třída mužů, sk. B

3. kolo: Hněvkovice – D. Město B 6:1 (49. a 52. O. Šťastný, 66.,78. a 82. Fanta, 80. Bahr – 12. Rosenberg), Světlá n. S. C – Tis B 1:6 (60. Prášek – 23., 28., 71. a 72. Čáp, 37. Kozlík, 89. Piskač), Lučice B – Vilémov 7:0 (14. a 85. Svoboda, 19. Zeman, 39. Kolář, 54. Novák, 67. Milichovský, 73. Pavlík), K. Lhota – Leština B 2:4 (17. Spáčil, 57. Smejkal – 20. Radil, 27., 53. a 89. Švanda).

1. Leština B 3 3 0 0 23:5 9

2. Tis B 2 2 0 0 10:3 6

3. Hněvkovice 3 2 0 1 15:9 6

4. Lučice B 3 2 0 1 11:13 6

5. Kouty 2 1 0 1 4:5 3

6. K. Lhota 3 1 0 2 6:9 3

7. Světlá C 3 1 0 2 10:15 3

8. D. Město B 2 0 0 2 3:9 0

9. Vilémov 3 0 0 3 6:20 0