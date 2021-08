Snad nás bude dost, doufají v malých klubech

Co si budeme nalhávat. Většina fotbalistů na té nejnižší úrovni do míče od podzimu nekopla. Týmy se nescházejí, v drtivé většině případů do sezony půjdou „z voleje“. Teprve v tu chvíli se pozná, co s nimi dlouhá pauza udělala. „Soutěž jsme přihlásili. Doufám, že nás bude dost,“ vyjádřil se organizační pracovník Hněvkovic Zdeněk Rajdl.

Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Loskot

Klub působí ve jedné ze skupin čtvrté třídy Havlíčkobrodska. V té druhé hraje i Úsobí. Loni v sedmi zápasech nezískalo ani bod. Tým projde ale poměrně zásadní změnou. „Kluci v dorostu nám zestárli, proto je přesuneme do prvního týmu,“ vysvětlil předseda klubu Petr Klement. V Úsobí dorost v pří-ští sezoně nebude. Barvy klubu mladí fotbalisté oblékat nebudou. Starší a mladší žáci totiž hrají ve společných týmech v nedalekém Herálci. V Hněvkovicích se těší z na vesnici z neobvykle početné mládeže. „Máme družstva žáků, starší a mladší přípravku, k tomu ještě fotbalovou školičku,“ vyprávěl Zdeněk Rajdl. Hroši dvakrát vyhráli. Extraligové play-off už je hodně blízko Přečíst článek › K absolutní spokojenosti mu chybí jen družstvo dorostu. „Nějaké kluky jsme měli v Ledči, ale skončili. V tomto věku obecně nemají o fotbal zájem.“ Nouzové doplnění mužstva dospělých z vlastních zdrojů tak minimálně pár let nepřichází v úvahu. Přitom klub ještě nedávno hrál vyšší soutěž. Po sestupu ale řada hráčů skončila z osobních a rodinných důvodů. „Kluků je teď asi dvacet, ale uvidím, kolik jich bude chodit na zápasy. Byl bych nerad, aby se scházeli jen v jedenácti,“ vyslovil obavu. Jinde dopadli ale hůře. Ve srovnání s předešlou sezonou na okresní fotbalový svaz nedorazila přihláška ze Štoků. Tamní béčko působilo v jedné ze skupin čtvrté třídy.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu