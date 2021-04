Ženský tým středočeského klubu totiž končí a vedení Světlé se rozhodlo, že rozšíří řady svého týmu. „S vedením Čáslavi jsme na všem domluveni. Přebereme od nich licenci a dokonce i některé hráčky. S některými z nich jsme už předběžně domluveni,“ prozradil Miloš Malina, který doufá, že by mohl počítat až s osmi z nich.

Ve Světlé momentálně mají osmnáct fotbalistek a rádi by měli nejen dospělý ale i dorostenecký tým, který by měl hrát divizní soutěž. „Osm z nich je v dorosteneckém věku a zbytek už mohou hrát dospělý fotbal,“ spočítal.

Třetí ligu i dorosteneckou divizi budou hrát Sklářky v Čechách. Takže dojezdy budou vcelku příznivé. „Nečekají nás tak žádné dlouhé štreky,“ řekl Miloš Malina.

Českou fotbalovou ligu hrálo deset týmů – Chyše, Příbram, Mělník, Hrádek, Liberec B, Zlíchov, Mladá Boleslav, Ústí nad Labem a Mokré. A právě končící Čáslav.

Pokud to situace dovolí, tak se ještě tento měsíc uskuteční i nábor nových dívčích fotbalových talentů. „Když bychom nábor nemohli uspořádat, tak bychom upravili buď termín nebo ho udělali online,“ potvrdil světelský manažer. Ten by rád přilákal mladé fotbalistky z širokého okolí. „Nemusí se hlásit jen dorostenky, ale také starší žákyně, které už za dorostenky mohou naskočit. Navíc tyto holky už v chlapeckých soutěžích v dorosteneckém věku nebudou smět hrát,“ dodal.

Světlá by jim tak chtěla nabídnout fotbalovou budoucnost i nadále. „Byla by škoda, kdyby holky musely skončit jen proto, že nemohou hrát s kluky,“ uznal. „Rádi tak přivítáme nové tváře z okolí, budeme rádi, když se za námi přijdou podívat, pokud to samozřejmě bude možné,“ dodal. Nábor se uskuteční 28. dubna od 17 hodin.