Historicky první ženský tým zaplní všechny dorostenky, které měla v uplynulé sezoně Světlá k dispozici. „Kvůli koronaviru jsme dorost nepřihlásili, nemohli jsme dělat nábory. Takže holky překlenou rok v ženském týmu a zkusíme dorost obnovit,“ prozradil sportovní manařer klubu Miloš Malina. Zároveň dodal, že tým se nebude skládat jen z mladých hráček dorosteneckého věku. „Je to tak půl na půl,“ dodal.

Kádr má trenérské duo Jaroslav Rumanovský, Petr Kruliš vcelku široký. „Teď máme asi sedmnáct holek, a když nám vyjdou všechny další přislíbené, bude jich asi dvaadvacet,“ upozornil Malina.

Jediné místo, kde Sklářky tlačí pata, je post brankářky. „Brankáři jsou úzkoprofilové zboží u chlapů, natož u ženských. My jsme měli holčinu z Pardubic, ale o tu jsme přišli, takže sháníme dál. Sice máme svou brankářku, ale ta je hodně platná na pozici stoperky, takže bychom ji radši měli tam,“ řekl Malina.

Tým i přes široký kádr hledá hráčky, a to nejen dospělé. „Nemusí přijít jen dospělé ženské, ale i dorostenky a žačky. Ty by trénovaly s námi, zařídili bychom, aby mohly hrát jinde a příští rok by k nám přešly do dorostenecký kategorie,“ vyzval fotbalistky Miloš Malina.

Minulý týden byla uzávěrka přihlášek do ženské divize, a podle počtu přihlášených budou týmy rozděleny do skupin. „My bychom chtěli do céčkové, kde jsou lepší dojezdy,“ přeje si Malina, kterého trochu zklamal přístup svazu. „Na začátku nám slíbili, že finančně přispějí na trenéry ženského týmu, ale pak přišli s tím, že musíme mít ucelenou řadu ženských týmů od přípravky až po ženy,“ kroutil hlavou Miloš Malina. Tým tak financuje Světlá z vlastních zdrojů.