Béčko Přibyslavic tak svého soupeře porazilo 8:1 (4:0). „Ačkoliv se to podle výsledku nezdá, zápas byl dlouho vyrovnaný,“ glosuje průběh duelu Josef Pacal. „Potom jsme je ale otevřeli, dali první góly a začalo jim to tam padat.“

Josef PacalZdroj: is.fotbal.czSkromně přitom pomlčel, že palbu do jemnické sítě začal právě on. Mezi 34. až 42. minutou vstřelil tři góly, ještě před pauzou přidal svůj první příspěvek i Tomáš Čermák. „Bylo to hodně zásluhou týmového výkonu,“ chválí spoluhráče Pacal. „Od kluků ze středu hřiště nám tam chodily pěkné balony. Něco jsme si také, třeba po chybách obránců, vybojovali sami.“

Po změně stran si útočníci role vyměnili. Pátou branku týmu sice přidal opět Pacal, poté ale třikrát za sebou skóroval i Čermák. „On ani není tradiční kolega z útoku,“ prozradil Pacal. „Jenže na tomto utkání byl další útočník nepřítomen, tak jsme Čerta vysunuli ze zálohy ke mně dopředu. A zhostil se toho úplně parádně.“

Spolupráci se zkušenějším spoluhráčem si Pacal pochvaloval. Na nějaké vzájemné hecování při střeleckých dostizích ale nedošlo: „Docela nám to spolu šlo. Takže ne že bychom se nějak přetahovali o to, kdo bude lepší, ale vzájemně jsme si góly přáli.“

Tomáš ČermákZdroj: is.fotbal.cz

Na nějaký podobný střelecký výkon Pacal marně vzpomnínal. „Hattrick jsem určitě dal. Ale čtyři góly si nevybavuji,“ připouští. „Možná jednou, ale fakt si tím nejsem úplně jistý.“

Přibyslavické áčko hraje krajskou 1. B třídu a patrně by uvítalo záložní tým ve vyšší soutěži. Jenže béčko nastupuje v té nejnižší a podle aktuálního postavení na postup patrně pomýšlet nemůže. „Letos určitě ne,“ souhlasí Josef Pacal. „Nevím, jaké má plány vedení a realizační tým. Ale pokud bychom se měli bavit o nějaké blízké budoucnosti, myslím, že by přibyslavická rezerva mohla hrát o trochu výš.“