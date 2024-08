Pane Vaňku, jaké změny či novinky budou v soutěžích, které zaštiťuje OFS Havlíčkův Brod, v sezoně 2024/2025? Hlavní zásadní změnou je skutečnost, že ve druhé nejnižší soutěži, deváté lize, zavádíme možnost opakovaného, resp. hokejového střídání. V minulé sezoně jsme jej měli v nejnižší soutěži, kde se osvědčilo a přišel podnět od klubů o patro výš, že by o to měly rovněž zájem. Přece jenom na této úrovni hrají hodně starší hráči, ale i některé kádry nejsou tak široké. V zápise tak může mít každý mančaft až sedm náhradníků, kteří se mohou do utkání zapojit. V desáté lize tento atribut zůstává, osmou ligu, což je naše výkladní skříň, necháváme beze změny.

Jaká je na okrese situace s mládeží?

Jsem strašně spokojený, že u nás dál máme soutěž dorostu. V ní máme deset mančaftů, sedmičku z našeho okresu a další tři z Pelhřimovska, protože tam nemají vlastní soutěž. Těší mě, že jsme ji udrželi, protože tahle kategorie je tradičně nesmírně problematická, trenéři v ní mají hodně práce. Pokud bychom ji jednou zrušili, těžko bychom ji v budoucnu dávali dohromady.

Tradičně ožehavou otázkou je situace s rozhodčími. Jaký je aktuální stav na Havlíčkobrodsku?

Máme tu mladé rozhodčí, ale třeba i dva sedmdesátníky. Pro ty mladé máme jakéhosi mentora, který s nimi pracuje, za to jsem moc rád. Sudích máme dost, ale spíše je problém, že jich je málo na kraji. Na Havlíčkobrodsku je u dospělých dost mančaftů v šesté či sedmé lize a kraj na nás postupuje delegace na jejich zápasy, ale i na ty mládežnické. Navíc se v kraji nově zavádí kategorie mladšího dorostu, která bude mít dvě skupiny, to znamená, že bude opět potřeba hodně rozhodčích z okresu na výpomoc. A požadavek z vyšší soutěže má přednost.

Jaké přání máte z pozice předsedy do začínající sezony?

Jsem rád za naplněnost soutěží, byl bych rád, kdyby ji také všechny mančafty dohrály. To přihlášení je totiž také určitá zodpovědnost. Loni se třeba stalo, že v deváté lize se béčko Přibyslavi v průběhu ročníku odhlásilo, což bylo zásadní ovlivnění soutěže. Proto bych byl rád, pokud by zdárně nastoupily a absolvovaly celý ročník všechny kluby, chodili diváci, prostě aby lidi fotbal bavil, vždyť se hraje především pro radost. Jsem rád, že je na této úrovni založen na partách, kde pokaždé jsou někteří tahouni. Samozřejmě i v té partě se občas pohádají, ale zase si to potom vyříkají a táhnou dál za jeden provaz. Ať už jde o jakoukoliv soutěž, každý chce vyhrát, ale ta radost ze hry je klíčová.

Na závěr otázka k možné restrukturalizaci soutěží. Jaký je na ní váš názor?

Byl bych pro, protože chybí hráči, funkcionáři i rozhodčí. Rozumím ale tomu, že sice v klubech reptají, ale pokaždé chtějí tu vyšší soutěž dál hrát a bojují o to až do konce. Pro okres by to znamenalo, by k nám přišly některé kluby ze zrušené sedmé ligy. Jedinou změnou, kterou se podařilo prosadit, je změna názvosloví soutěží, ale to bude zřejmě asi tak všechno.