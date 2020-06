Po dvou letech se vrací k fotbalu. Trenér Petr Veselka nahradí v České Bělé odcházejícího Martina Ptáčníka, který dostal nabídku do vyšší soutěže k béčku divizního Ždírce.

Trenér Petr Veselka (uprostřed) se už potřetí vrací do České Bělé. | Foto: archiv Petra Veselky

Veselka se vrací do známého prostředí, protože v týmu, který hraje okresní přebor, působil před sedmi lety. Tehdy s ním postoupil z nejnižší okresní soutěže do třetí třídy. „Já se vlastně do Bělé vracím už potřetí, protože jsem byl i u zrodu samotného fotbalu zde. Dřív to byli malí kluci, teď jim je okolo třicítky. Tak jsem rád, že s nimi mohu ještě nějakou tu sezónu zažít. Vlastně osmdesát procent týmu je stejných jako při poslední štaci,“ řekl staronový kouč České Bělé.