Zatím to vypadá, že se v létě uskuteční dva, možná i tři fotbalové turnaje. Jediný, který je stoprocentně zrušený, je Memoriál Jiřího Pecla ve Věžnici. V České Bělé ještě vyčkávají do poloviny června.

Viktoria cup oslaví už pětadvacáté narozeniny. Ilustrační foto | Foto: Deník / Redakce

Ve Věžnici se měl turnaj odehrát už po čtrnácté. „Z bezpečnostních důvodů jsme se rozhodli ho letos odložit,“ řekl jeden z pořadatelů David Drahoš. To pořadatelé Bělá cupu zatím vyčkávají. „Chceme počkat ještě do patnáctého června, kdy by se mělo vědět víc a podle toho se rozhodneme na sto procent. Zatím jsou čtyři hlasy pro ano a jeden pro ne,“ odhalil prozatimní stav jeden z pořadatelů Marek Dobiš.