TIS – SVRATKA 5:2

„Dneska to byl koncert,“ smál se na úvod hrající předseda klubu Josef Zezulák. Domácí měli od začátku otěže zápasu ve svých rukách a šli si za vítězstvím. Soupeř ale nebyl outsider, měl momenty, kdy domácí dokázal pozlobit.

Fotbalistům Tisu se podařil nástup do zápasu v 18. minutě do vedení a po půl hodině si vytvořili dokonce dvoubrankový náskok z penalty. Soupeř sice dokázal korigovat, ale domácí opět odskočili na rozdíl dvou branek. Po změně stran nechali domácí hrát hosty, ale poté přišly kýžené branky, které potvrdily vítězství Tisu. Hosté jen kosmeticky upravili výsledek na konečných 5:2.

Góly: 18. Benda, 30. P. Šidlák (PK), 40. Radil, 56. Zezulák, 61. Vala – 37. Ondra, 77. Hobza. Rozhodčí: Pojezný. ŽK: 2:4. Diváci: 84. Poločas: 3:1. Tis: Sojka – Vala (62. Pavlas), Benák, P. Šidlák, Mareš, Rosecký (65. Miřátský), Benda (46. Sládek), Kafka (82. Procházka), Šiška, Radil, Zezulák.

SVĚTLÁ N. S. B – H. BROD C 4:3

Hned po pěti minutách propadl balon mezi stopery a Bělák mohl pohodlně otevřít skóre. O tři minuty později Světlá srovnala po trestném kopu na zadní tyč. Jenže pak přišly dvě hrubky a domácí prohrávali už 3:1. Pak ale přišly rychlé tři branky domácích, kdy během pěti minut otočili skóre na 4:3. „Byl to vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro nás,“ uznal trenér Světlé Martin Vaňkát.

Góly: 8. a 73. Novák, 71. a 76. Dibelka – 5. a 32. Bělák, 52. Němec. Rozhodčí: Karlík. ŽK: 1:1. Diváci: 90. Poločas: 1:2. Světlá n. S. B: Vácha – Petrus (46. Vaňkát), Skalický, Pirožek, Dibelka, Křikava (84. Hradecký), Šmíd (60. Ranecký), Valenta, Kozlík (52. Vasilev), Novák, Prášek (86. Lacina). H. Brod C: Duben – Stojan, Bělák, Novotný, Kubát (68. Bouda), Mareš, Udržal, Kuchta, Fišer, Němec (55. Soukup), Slanař.

LÍPA – CHOTĚBOŘ B 1:1

Zápas dvou rozdílných poločasů nakonec neměl vítěze. V prvním poločase měli více ze hry a více šancí domácí, po změně stran zase hosté. Domácí šli do vedení, když Provazník vystihl malou domů, dal balon do křídla na Vendla a ten ho ze strany poslal do branky. „Pak mi ale přišlo, že byli kluci ustrašení, báli se o výsledek a zbytečně se zatáhli,“ uznal domácí kouč Josef Kutlvašr.

Ve druhém poločase pak hosté srovnali dvacet minut před koncem, kdy po standardní situaci byl důrazný v hlavičkovém souboji Šimoňák. V obou poločasech navíc nastřelili oba soupeři po jedné tyčce.

Góly: 36. Vendl – 70. Šimoňák. Rozhodčí: Doskočil. ŽK: 1:1. Diváci: 65. Poločas: 1:0. Lípa: Vaněček – Rosecký, Šrámek (76. O. Souček), M. Prokš, R. Souček, Havel, Matěj Fejt, Vendl, J. Prokš, Michal Fejt, Provazník (53. Vašák). Chotěboř B: Vykoukal – Vajrych, R. Odvářka, Čapek, Hromádka, Krédl, Pfeffer, M. Odvářka, Ledvinka, Pešek (53. Šimoňák), Šárovec.

ŽDÍREC N. D. B – LUČICE 3:0

„Kluci si dneska sáhli na dno. Na to, že jsme měli jednoho dorostence na střídačce a nebyli kompletní, tak se nám sešlo se všechno. Navíc jsme se na soupeře připravili, protože hrají na Lančariče, tak musím vyzvednout Lukáše Marka, který ho vygumoval,“ uznal hrající trenér Ladislav Polanský. Domácím navíc velmi dobře zachytal Pometlo. Do vedení šli ve 22. minutě, kdy se trefil Malínský.

Po změně stran vedení navýšil Ždírec v 55. minutě. Zahradník našel z rohového kopu volný prostor, do kterého si naběhl Ceral. Pojistku a uklidnění na kopačky domácích přidal pak druhým gólem Malínský, který proměnil samostatný nájezd.

Góly: 22. a 71. Malínský, 55. Ceral. Rozhodčí: Kříž. ŽK: 3:1. Diváci: 70. Poločas: 1:0. Ždírec n. D. B: Pometlo – Marek, Němec (40. M. Slavík), Tlustý (80. Fajt), Zahradník, Ceral, Bříza, M. Vomela (63. Polanský), Navrátil, Štukhejl, Malínský. Lučice: Rýdl – Freudenreich, Pavlík (46. Vrána), Krupička (46. Šima), Zvolánek, Hübner (67. Kolář), Císař, Blažek, D. Svoboda, Jonáš (70. Pech), Lančarič.

POHLED – PACOV

Domácí prohrávali už po devíti minutách. Ovšem vedení Pacovu vydrželo jen deset minut, protože pak si počkal na střílený centr na zadní tyči Pokorný a poslal balon do sítě. Pohled poté ještě nastřelil tyčku.

Po přestávce se snažili hosté o vyrovnání, ale vážnější šance se nedostal. Pak zaúřadoval Drlík, poprvé ho v radosti z branky zastavil praporek rozhodčího. Podruhé už ale nadvakrát překonal hostujícího brankáře. Navýšit vedení pak ještě mohl Moučka, ale zastavilo ho břevno.

Góly: 19. Pokorný, 71. Drlík – 9. Váňa. Rozhodčí: Krejčí. ŽK: 0:0. Diváci: 150. Poločas: 1:1. Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek, Pospíchal, Siebenbürger, Jan Hospodka, Michal Sobotka, Drlík (80. Šikner), L. Hospodka (87. P. Eis), Pokorný (62. Martin Sobotka), Jakub Hospodka (56. Moučka), J. Eis.

KOŽLÍ – H. BOROVÁ 1:3

Góly: 45. Matěna – 27. a 62. (PK) Petr Veselý, 67. Procházka. Rozhodčí: Kocour. ŽK: 4:1. Diváci: 50. Poločas: 1:1. Kožlí: Vadinský – T. Geher, Pešek, Červenka, Sedlář, Václav Šťastný (71. Plesl), Machala (46. Procházka), J. Makovec, Janů, M. Geher, Matěna. H. Borová: Pavel Veselý – D. Lupták, Neubauer, Luňáček, A. Paušíma (46. Havlíček), Němec (46. Sobotka), Petr Veselý, V. Paušíma, A. Frühbauer (62. Béna), Z. Frühbauer, Rakušan (82. Blažek).