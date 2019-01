Středočeský fotbal zase jednou pořádně zaplakal. Utkání přeboru mezi Libušínem a Poříčany skončilo inzultací rozhodčího Hrona domácím brankářem Ciprou. Poté zasahovala na stadionu i Policie ČR, protože domácí měli dojem, že rozhodčí požili před zápasem alkohol. To se nepotvrdilo, sudí dechovou zkoušku odmítli.

Desátý zápas ve vyšší soutěži se pro fotbalisty Libušína nestane tím, na který bude nováček z Kladenska vzpomínat v dobrém. Tečku za utkáním s Poříčany udělala 79. minuta a fyzické napadení hlavního rozhodčího Karla Hrona.



Brankář Baníku Petr Cipra reagoval na podle něj chybné odpískání ofsajdu postrčením rozhodčího. Po obdržení červené karty, která byla pro jeho mužstvo už druhá v zápase, neudržel nervy znovu. Po čtyřiapadesátiletém arbitrovi měl podle jeho popisu v zápise o utkání nejdříve hodit rukavice, a poté jej prudkým vražením poslat na trávník. Na pokračování se rozhodčí necítil a zápas okamžitě ukončil.



Následný odchod trojice sudích (na čarách asistovali neméně zkušení Kvasnička s Hlavničkou) z hrací plochy nebyl zrovna hladký a protáhl se v řádu minut.

Oblíbenci domácího davu se Hron a spol. nestali už některými předešlými výroky. Sedm minut před inzultací viděl červenou kartu rozcvičující se náhradník Martin Švec za urážku asistenta rozhodčího. Zároveň byl z domácí lavičky vykázán trenér Pavel Caizl.



Libušín v té době dotahoval jednobrankovou ztrátu. "Výroky rozhodčích byly neustále proti nám. Zastavovali nás nesmyslnými ofsajdy, pak soupeřův hráč chytil míč směřující do brány rukou, a to mi potvrdil i delegát. Neuznal ani gól Obradoviče, ten určitě nemohl být v ofsajdu. Tím vše vyvrcholilo. Našeho rozzlobeného brankáře sice zastavil kapitán Veselý, ale jen na chvíli. Strčil do rozhodčího, a ten zápas ukončil," shrnul dění na trávníku předseda Baníku Petra Bartoš.

Důsledky následné dohry budou pro klub nepoměrně citelnější než jen ztráta bodů. Očekávat se dá dlouhý distanc pro jednu z klíčových opor i tučná pokuta. Rozhodování příslušných komisí bude nejspíš o to náročnější, že z utkání nebyl pořizován záznam, což je v krajském přeboru sice povinné, ale podle slov Petra Bartoše středočeský svaz dosud nedodal kameru.



Libušín měl problémy už na jaře po utkání s Hřebčí, kdy na rozhodčí útočili fyzicky fanoušci. Tehdy zaplatilo vedení vysokou pokutu 30 tisíc korun za nezvládnutou pořadatelskou službu. "Tu jsme tentokrát zvládli dobře, odchod rozhodčích do kabin byl v pořádku. Ale cítili jsme z nich alkohol, proto jsme přivolali hlídku Policie ČR a žádali dechovou zkoušku na alkohol. Tu samozřejmě odmítli," doplnil Petr Bartoš.

Podle informací Deníku se jí ovšem podrobil asistent Martin Hlavnička s negativním výsledkem. Zbylí dva to odmítli.