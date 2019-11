Pohledy na sled a průběh událostí se, jak to bývá v podobných případech obvyklé, hodně různí. V případě hlavního arbitra si musíme (zatím) vystačit se zprávou o utkání. „Vše jsem popsal tam a v souladu s regulemi fotbalové asociace se nemohu až do rozhodnutí disciplinární komise k utkání vyjadřovat,“ prohlásil šestadvacetiletý Landa, kterého se podařilo redakci kontaktovat.

Podle něj se po skončení zápasu musel zamknout v kabině, kam se na něj dobývali hráči, fanoušci i funkcionáře Bedihoště. Dále mu měli vyhrožovat, že si na něj počkají, proto požádal i o zrušení delegace k utkání, které měl pískat odpoledne. A také přivolal policii.

„Bylo to nafouknuté divadlo, které z toho rozhodčí sám udělal. Bylo to zbytečné,“ tvrdí naopak předseda bedihošťského oddílu Martin Musil.

Proč ta nevole? Domácím se nelíbila odpískaná penalta pro Olšany, ze které favorizovaní hosté vyrovnali na 1:1, ani vyloučení domácího veterána, bývalého prvoligového útočníka Luďka Zdráhala. Emoce prý ale rozjitřil především neodpískaný pokutový kop těsně před koncem za stavu 1:2 pro údajnou hru rukou.

„Penalta pro Olšany byla vymyšlená, ovšem neodpískaná penalta pro nás v závěru, to byl vrchol. Byla to ruka, kterou musel každý vidět z jakéhokoliv úhlu. Přirovnal bych to k tomu, kdy volejbalista smečuje,“ prohlásil Musil.

Ruka, kterou musel každý vidět

Hru rukou signalizoval hlavnímu Landovi i pomocný rozhodčí z domácího klubu Martin Pospíšil. „Sudí na to ale nedbal a měl mu prý říct, že si to bude pískat podle sebe. Tak po něm asistent hodil praporek a řekl mu, že je tam tedy zbytečný a může jít domů,“ popsal bedihošťský předseda.

„Můj názor je takový, že Olšany avizovaly dopředu, že chtějí za každou cenu zpátky postoupit. Zatím kromě jednoho zápasu všechno vyhrály, ale u nás je k výhře musel dotlačit rozhodčí,“ doplnil. I na dění po zápase v kabinách měl jiný názor než arbitr. „Asi se bál, tak si zavolal policii, ale nikdo na něj nečekal, byli tam pořadatelé. Na dveře mu zabouchali, to je pravda, ale nikdo se na něj nedobýval. Poničené už byly předtím,“ tvrdil Musil.

Bedihošť každopádně za divokou dohru bude čekat trest, o kterém rozhodne disciplinární komise. „Dá se očekávat pokuta, to je asi jasné. Uvidíme,“ uvažoval Musil. Jasněji by v celém případu mělo být koncem týdne. Ve středu zasedá sportovně-technická komise, ve čtvrtek disciplinárka.