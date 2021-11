A důvod, proč se hrálo za umělého osvětlení, byl poněkud prozaický. Kvůli nedostatku rozhodčích musí hrát v Plzeňském kraji každý z týmů jeden zápas mimo úřední termín. A tak Stříbro zvolilo rozlučku se sezonou za světel v sobotu večer.

„Kluci se na to těšili, i když někteří měli trochu obavu. Přece jen je to nezvyk,“ říkal bývalý ligový fotbalista Lukáš Pleško, který dnes trénuje Stříbro. Štěstí jim to ale nepřineslo.

„Výsledek je takový, jaký je. Myslím však, že spravedlivý. Staňkov byl lepší,“ doplnil někdejší hráč Plzně a Blšan.

„My jsme z toho, že se bude hrát za světel, moc nadšení nebyli, protože s tím nemáme skoro žádné zkušenosti. Ale nějak zvlášť jsme to neřešili,“ přiznal jeho staňkovský protějšek Milan Kucharič.

„No a po zápase jsme si v legraci říkali, že budeme asi muset hrát pod světly pořád,“ usmál se kouč Staňkova, který se dotáhl na 13. místě už na dva body za dvanácté Stříbro.

Šlágr za umělého osvětlení

To, že se v sobotu hrálo pod osvětlením, musela samozřejmě posvětit Sportovně-technická komise Plzeňského krajského fotbalového svazu. „Souhlasili jsme. Stříbro má umělou trávu schválenou i se světly, tak jsme jim rádi vyhověli,“ vysvětloval Pavel Štverák, předseda STK PKFS.

Rarita? Ani tak ne.

V nižších soutěžích napříč republikou byste našli i další týmy, které nastupují pod světly, třeba FC Cheb nebo rezerva karlovarské Slavie hrávají domácí zápasy v pátek večer, zkusili už si to také v rodišti Pavla Nedvěda ve Skalné v I. A třídě.

Hrál se tak teď o víkendu i okresní přebor na Zlínsku, kde v neděli rezerva Slavie Kroměříž hostila Břest (3:0). A teď v pátek si šlágr za umělého osvětlení užije Hluboká na jihu Čech.