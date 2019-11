Utkání 13. kola I.A třídy, skupiny B v Moravskoslezském kraji domácích proti Baníku Albrechtice se hrálo v rámci společného projektu České televize a FAČR před kamerami a přišla se na něj podívat rekordní návštěva 821 diváků.

Lučina po přestřelce vyhrála 4:2. „Měl jsme trochu strach z toho, jak se s tím kluci poperou, protože přišlo mnohem více lidí než normálně a bylo to v televizi. Ale podali maximální výkon, zvládli to skvěle,“ pochvaloval si hrající trenér Lučiny Michal Chlebek, který dal čtvrtý gól svého týmu a později trefil z přímého kopu břevno.

„Bylo to dobré utkání na obě strany, divákům se musel fotbal líbit. Jsem spokojený,“ pokračoval Chlebek. „Dřív jsem hrával vyšší soutěže, kde to bylo návštěvami a atmosférou podobné, ale pro nižší soutěže je to paráda, velké zpestření. Vyšlo i počasí, opravdu se to povedlo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří to připravili,“ řekl Chlebek.

„Musí se přiznat, že jsme tím zápasem žili po celý týden. Máme společné chaty, takže tam létala různá videa a srandy. Všichni jsme řešili, jaké to asi bude. Ono kamera může svazovat. My jsme se ale nabudili a hráli uvolněně. Připravili jsme se na to dobře. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ dodal Michal Chlebek.

Také hosté si přes porážku utkání užívali. Kapitán Albrechtic David Dorozlo pamatuje ve své kariéře i divizi, ve které jako mladý začínal. Před televizními kamerami hrál ale poprvé. „Na staré roky jsem se ještě objevil v televizi,“ zasmál se po zápase.

„Ale jo, byla to taková příjemná tečka. Nepříjemný je akorát ten výsledek. Asi bylo vidět, že domácí chtěli víc. Vletěli na nás, dali góly. My jsme místy působili jako leklé ryby,“ poznamenal Dorozlo po čtyřgólovém přídělu.

Přitom se zdálo, že gól do šatny na 1:1, který Albrechtice daly, mužstvo povzbudí. „Jenže jsme hned dostali gól ze šatny. Chtěli jsme zase srovnat, ale ta branka nás srazila. Když jsme dostali třetí, tak už se utkání zlomilo,“ mínil Dorozlo.

Jinak si ale ze zápasu odnesl jen pozitivní dojmy. „Návštěva byla krásná, asi každý fotbalista by si přál hrávat mistrovské zápasy před takovou kulisou. Také atmosféra byla fajn, lidi fandili,“ rekapituloval televizní duel, na který se v Albrechticích každý připravoval zvlášť.

„Obávali jsme se nervozity, na některé mladší kluky to možná dolehlo a rozklepala se jim kolena. Ale myslím, že většina to brala normálně. Každý se na to připravoval individuálně. Třeba já to bral jako běžný soutěžní duel,“ přibližoval Dorozlo.

Protože je v kabině nejstarší, nabízel se úkol uklidnit mladší kolegy. „Něco jsme si řekli. I trenér před zápasem připomněl, ať se to uklidní hlavně vzadu. Ale malinko se nám to nepovedlo,“ uzavřel David Dorozlo.

Speciální zápas si nenechal ujít třeba bývalý obránce Peter Drozd, mistr ligy s Baníkem Ostrava roku 2004, nebo otec Tomáše Vaclíka, současné české brankářské jedničky, která právě ve Frýdku-Místku udělala první fotbalové krůčky.