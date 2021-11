Ve středu oslavil devatenácté narozeniny a lepší dárek si Tadeáš Koryčan nemohl přát. O útočníka divizního Přerova projevil zájem 1. FC Slovácko, čirou náhodou oblíbený klub nejlepšího divizního střelce!

Tadeáš Koryčan | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Dostal jsem informaci, že mě chtějí vidět, abych tam přišel trénovat. Je to pro mě takový splněný sen. Vždycky jsem fandil Slovácku. Ještě si ale ani nepřipouštím, že by se to stalo,“ přiznal autor šestnácti branek v třinácti podzimních utkáních. „Chtěl jsem dát aspoň dvacet gólů za celou sezonu. Teď jich mám šestnáct, takže jsem spokojený,“ pousmál se.