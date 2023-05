Šlágr 20. kola okresního přeboru Plzeň-jih mezi Spáleným Poříčím a fotbalisty Merklína nabídl nervy drásající podívanou, ale také jeden nevšední okamžik. Ve 44. minutě atraktivní bitvy prvního týmu tabulky se druhým napřáhl z vlastní poloviny brankář Merklína Štěpán Bacík a jeho nákop k překvapení všech zapadl až do sítě gólmana domácího celku.

Gól brankáře Štěpána Bacíka z vlastní poloviny hřiště. | Video: Sokol Merklín FOTBAL

Náhoda? „Chodím pravidelně cvičit, abych měl sílu v nohách a věděl jsem, že tyhle nákopy na soupeře platí. Vepředu máme Míru Lišku, který si s tím umí poradit," naznačil merklínský gólman Bacík, že jeho dalekonosný projektil zhruba ze 70 metrů nebyl pouhým odkopem někam nazdařbůh.

„Podíval jsem se na čas tohoto těžkého zápasu, kde svítila 44. minuta, takže jsem míč nakopl na bránu, ať se tam o něj kluci poperou. No, a najednou vidím, že všichni běží ke mně a křičí, že jsem dal gól já," usmívá se 31letý brankář.

Gól brankáře Bacíka z vlastní poloviny hřiště

Zdroj: Sokol Merklín FOTBAL

Hráče, trenéry i freneticky fandící příznivce Merklína, ale hlavně pak gólmana Bacíka přepadla neskutečná euforie. „Nepopsatelný zážitek, je to můj první gól v kariéře. Co si pamatuji, nikdy jsem nic takového nezažil. Jsem za to nesmírně rád, že to klaplo, především v takto důležitém zápase," radoval se fotbalista.

I samotný zápas, který podle oficiálního zápisu rozhodčího v ochozech sledovalo 350 diváků, přinesl fantastickou podívanou. Merklín i díky životní trefě svého strážce tří tyčí vedl po prvním poločase o dvě branky.

„Věděli jsme, že musíme vyhrát, že potřebujeme tři body, aby nám soupeř v tabulce neodskočil. Myslím si, že v prvním poločase jsme byli lepším týmem, měli jsme navrch, i když domácí měli nebezpečné standardní situace, které dobře zahrávali," popisoval Štěpán Bacík obraz hry v první půli.

Fotbalisté Merklína (zelení), archivní snímek.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„V šatně jsme si řekli, že je to ale pořád málo. Připomínali jsme si, že musíme hrát furt stejně a věděli jsme, že oni (Spálené Poříčí) na nás ve druhém poločase vlétnou, že je fanoušci doma poženou," prozradil gólman Merklína část poločasové rozpravy v kabině. Ale ani ta nepomohla.

Spálené Poříčí dokázalo po obrátce skóre během 17 minut vyrovnat. Když už to vypadalo, že magnet celého jara vítěze nepřinese, přišla pro domácí mužstvo další pohroma. V 90. minutě, respektive už v nastaveném čase, vstřelil třetí branku Merklína střídající Juraj Ušiak, který tak rozhodl o výhře svého týmu 3:2.

„Gól v 90. minutě? Třešnička na dortu tohoto výborného zápasu. Všichni makali a dřeli jeden za druhého, díky týmovému výkonu jsme dokázali vyhrát. Opravdu nepopsatelný zážitek," rozplýval se Štěpán Bacík, jenž závěrem pochválil i fanoušky, kteří do Spáleného Poříčí z Merklína přijeli. „Přijelo jich hodně a my se cítili jako doma. Patří jim za tuhle podporu obrovský dík," doplnil jeden z největších hrdinů hitu víkendového kola okresního přeboru.

Merklín díky výhře stáhl manko na vedoucí Spálené Poříčí na pouhé dva body. I vzhledem k velkému odstupu třetího Stodu (11 bodů) je celkem jasné, že o prvenství v soutěži se poperou právě oba víkendoví soupeři a rivalové. Merklín hostí v příštím kole Kasejovice, loňského účastníka krajské I. B třídy, a fotbalisté Spáleného Poříčí čeká bitva na půdě rezervy FK Nepomuk.