Dvanáct a půl roku. Tak dlouho byl Petr Tlustý v Jihlavě, za kterou odkopal v první a druhé lize na 280 zápasů. Po konci minulé sezony se ovšem od vedení nedočkal nové smlouvy a s Vysočinou se rozloučil. Nikoli ale s kariérou, fanoušci ho budou vídat ve středočeském krajském přeboru. Domluvil se na angažmá v Povltavské fotbalové akademii, což je společný projekt Štěchovic, Hvozdnice a Měchenic.

„Je velký kamarád s Petrem Neradem, hráli spolu v Jihlavě. Byl to on, kdo ho poprvé přivedl na trénink. Petr s námi následně absolvoval celou přípravu,“ prozradil trenér B-týmu František Fafejta.

Za přesunem čtyřiatřicetiletého obránce z druhé nejvyšší soutěže o tři patra níž stojí ještě jeden důležitý fakt. „Petr sháněl po konci v Jihlavě práci, majitel bývalého SK Hvozdnice mu nabídl zaměstnání a on na to kývl. Takže ho máme v týmu,“ poodkryl pozadí transferu zkušený kouč. „Já osobně znám Petra odmala, bydlel jsem na Žižkově v domě, kde měli jeho rodiče restauraci. S jeho tátou jsem hrál hanspaulku. Potkali jsme se po nějakých třiceti letech,“ usmívá se.

Fafejta načíná s mužstvem v přeboru čtvrtou sezonu a zatím s ním pokaždé bojoval do konce soutěže o záchranu, letos se chce už pod hlavičkou Povltavské fotbalové akademie těmto nepříjemným starostem vyhnout. Cíl je jasný - pohybovat se v klidném středu tabulky.

„S Petrem bychom se tam měli posunout, takového stopera jsem tady dlouho neměli. S tímto postem máme dlouhodobě problémy, většinou to bylo tak, že jsme z někoho stopera udělali,“ uvědomuje si. Od nové akvizice si pochopitelně hodně slibuje. „Svými schopnostmi dirigovat a řídit mužstvo pro nás bude hodně platný.“

V úvodním kole nového ročníku přeboru v Hřebči ještě nemohl lodivod B-týmu se zkušeným borcem počítat, protože musel do povinné karantény. Stejně jako další hvězdné tváře Třešňák s Neradem.

„Před zápasem se nám úplně rozpadl mančaft, chybělo mi sedm hráčů ze základní sestavy. Soupeř odmítl možnost přeložení zápasu na všední den, tak jsem musel dát tým dohromady. Tím, že „áčko“ hrálo den předtím v Králově Dvoře, tak jsem měl k dispozici alespoň kluky, kteří začali na lavičce. K tomu jsem si pomohl dvěma hráči z „céčka“. S takto poskládaným mužstvem jsme vyrazili do Hřebče a vyhráli tam 2:1,“ cenní si o to víc tříbodového vstupu do sezony na horké půdě Fafejta.

Pro následující sobotní duel na domácí půdě ve Hvozdnici proti Kosoři už bude mít kouč opory s ligovými zkušenostmi k dispozici. Pokud tedy nebude některý z nich povolán do A-týmu hrajícího ČFL. „Všichni tři jsou v případě potřeby samozřejmě připraveni „áčku“ vypomoct,“ dodal trenér B-týmu Povltavské fotbalové akademie.

V mládežnických kategoriích Petr Tlustý působil na Žižkově, ve Slavii a v FC Bohemians Praha, mezi dospělými pak kromě Jihlavy oblékal i dres Vyšehradu. V šesti ligových sezonách zaznamenal pět branek.