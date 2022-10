Pomůže kapitán zachránit Spartu? Matné Letenské hodlá probudit Krejčí

Z posledních pěti zápasů pět remíz, bodová propsat na vedoucí Plzeň a druhou Slavii se zvětšuje. Sparta nezažívá v úvodu sezony ideální období, to by ale mohl změnit chystaný návrat jejich kapitána Ladislava Krejčího mladšího, který by už měl být po zranění zad k dispozici.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ladislav Krejčí v dresu Sparty při vítězství 3:2 s Olomoucí. | Foto: Deník/Jan Pořízek