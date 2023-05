Její kariéru by jí mohla závidět drtivá většina fotbalistů. Sparta, poté stěhování do Juventusu Turín, nyní angažmá v Atléticu Madrid a cena pro nejlepší fotbalistku Česka. Andree Staškové je přitom teprve dvaadvacet let. Začínala skromně. U školy na hřišti. „K fotbalu mě přivedl otec,“ říká členka národního týmu, která (což asi zrovna nepřekvapí) prošla McDonald's Cupem. Pro letošní ročník se stala jeho patronkou.

Česká reprezentantka Andrea Stašková (vlevo) | Foto: Profimedia

Pamatujete si ještě na svou účast na McDonald's Cupu?

Pamatuju si to dobře, jako malá jsem si jej zahrála ve Znojmě, když jsem chodila na ZŠ Mládeže. Škola nás přihlásila a já se dokonce stala nejlepší střelkyní turnaje, v roce 2009.

Je to největší žákovský turnajv Česku. Když jste jeho patronkou, co byste o něm řekla, jak byste ho představila?

Takový turnaj je pro děti super aktivita. Nemusí být pořád zavřené ve škole a jen se učit. Místo toho si jdou zahrát fotbal, což je za mě úplně skvělé.

Co byste popřála všem, kteří začínají s fotbalem a McDonald's Cupu se nedávno zúčastnili, nebo se na něj chystají?

Vzkázala bych, ať se jim daří, ať si akci co nejvíc užijí a dál na sobě hodně pracují, protože nic není zadarmo. Myslím, že když bude někdo hodně makat, má třeba i šanci se dostat do zahraničí jako já. Hlavní je to nikdy nevzdat a jít za svými sny.

Jak jste se vůbec vy dostala k fotbalu?

K fotbalu mě přivedl otec, protože jej taky hrával a později se stal i mým trenérem. Odmalička jsem tak měla kopačák u nohy. (smích)

V mladém věku jste odešla do zahraničí. Říkala jste, že to byl splněný sen, také ale muselo jít o velký šok, že?

To je pravda. Do Prahy jsem odešla už v 15 letech. Nejprve jsem byla sama na internátu a následně jsem se přestěhovala na byt. Hned po škole jsem pak zvolila cestu odejít do zahraničí, protože tam získáte nové zkušenosti.

První měsíce po přestupu do Itálie nebyly krušné…

Začátky jsou samozřejmě vždycky nejtěžší, jste bez rodiny, která je od vás daleko, v Itálii jsem si párkrát pobrečela.

Jak dlouho trvalo, než jste si zvykla?

Asi tři měsíce. Byla jsem na vše sama, blízcí mi chyběli, ale jde to a určitě to stojí za to.

S Juventusem Turín jste získala tři tituly a zahrála si v Lize mistryň. Berete to jako povedené angažmá?

Myslím si, že ano. Byl docela úspěch se prosadit v tak mladém věku, dařilo se mi.

V létě jste se z Itálie přesunula do Atlética Madrid. Jak k takovému přestupu mezi dvěma fotbalovými giganty dojde?

Chodilo mi docela hodně nabídek z Itálie, ale už jsem tam zůstávat nechtěla, toužila jsem si vyzkoušet něco nového v jiné zemi. Atlético se ozvalo mému agentovi… Řešili jsme pak už jen podmínky a jsem za tenhle krok asi ráda. Zahraju si proti Barceloně nebo Realu Madrid, což jsou největší velkokluby. Získávám nové zkušenosti, naučím se další jazyk, což mě taky posune dál.

Nedávno jste byla podruhé v řadě vyhlášena nejlepší českou hráčkou roku. Ve fotbale jde především o týmové trofeje, ale takového ocenění si vážíte, že?

Určitě to moc znamená, protože odmalička jsem čelila jakési šikaně, že holka nemůže ve fotbale ničeho dosáhnout. A já teď dokazuji, že to jde. I díky podpoře spoluhráček a mé rodiny se mi to povedlo. Jsem za to opravdu moc vděčná.

Jste i jednou z hlavních ambasadorek ženského fotbalu, jehož popularita stoupá. Co je podle vás potřeba, aby tento trend pokračoval?

Zatím tu není taková sledovanost jako v zahraničí. Rády bychom to přenesly z ciziny i k nám, proto co nejvíc propagujeme třeba ženské derby nebo reprezentační utkání. Píše nám hodně mladých holčiček, že jsme jejich vzorem, což je moc hezké slyšet. Motivuje mě to i dál zdokonalovat podmínky pro příští generace.