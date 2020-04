"Mám velkou radost, že můžeme konečně veřejnosti oznámit založení nadačního fondu, které jsme připravovali několik posledních měsíců. V tuto chvíli čekáme pouze na administrativní formality a můžeme začít pomáhat. Díky pomoci Bohemka je a bude, tak teď, když je klub jako společnost v rámci právního státu postavený na pevných základech, je čas společně tu pomoc poslat dál," uvedl k založení ředitel klubu Darek Jakubowicz.

Nadační fond Bohemians bude prostřednictvím své podpory také šířit jméno slavného klubu a jsme velice rádi, že nabídku členství v tříčlenné správní radě přijal i David Bartek, Klokan s velkým zelenobílým srdcem, který strávil téměř celý fotbalový život u Botiče. "Když mi pan Jakubowicz tuhle možnost nabídl, ohromně mě to potěšilo. Ten nápad se mi moc líbí, pomáhat potřebným by měl každý, kdo si to může dovolit. O to víc mám radost, že je to právě Bohemka, která si sama prošla existenčními problémy a nepatří mezi nejbohatší kluby nebo firmy v Česku," řekl klubovému webu David Bartek.