Zkušený záložník Bořek Dočkal se při minulém reprezentačním srazu vrátil do národního týmu a zaujal kvalitními výkony. Nyní ho čekají souboje proti Slovensku a Polsku, kde Češi nastoupí ve čtvrtek od 18 hodin.

Jakým způsobem jste schopní se zmobilizovat na přípravu s Polskem, když vás za pár dnů čeká Liga národů proti Slovensku?

Nemyslím si, že někdo z nás přemýšlí o tom, co je důležitější. Je to stejná hodnota jako ten pondělní zápas se Slovenskem, připravujeme se na oba stejně.

Je to už dva týdny, co jste zasáhl do posledního utkání. Je to problém?

Věřím, že ne. Vždycky je příjemnější být v zápasovém tempu, na druhou stranu jsem neměl zdravotní problémy, zůstal jsem v tréninkovém procesu. Bylo by pro mě náročnější, kdybych na dva týdny vypadl úplně a byl bez tréninku. Zápasové vytížení je fajn, ale nevnímám to tak, že by to pro mě měl být v tuhle chvíli výrazný handicap.

Stále není úplně jisté, zda za Polsko nastoupí Lewandowski. Byla by to pro vás výhoda, kdyby nehrál?

My se nepřipravujeme jen na jednoho hráče. Víme, že jeho kvalita je extrémní, patří mezi nejlepší útočníky na světě. Chystáme se na Polsko jako takové a rozhodně neovlivníme, v jaké nastoupí v sestavě. Soustředíme se na to, co máme ve vlastní režii.

Přenesla se dobrá atmosféra z minulého reprezentačního srazu i do toho nynějšího?

Momentálně nebyl důvod, aby se nepřenesla. Měli jsme z toho minule všichni dobrý pocit, byli jsme schopni to přenést na hřiště, ukázat progres. Zatím se snažíme pokračovat v tom dál, od začátku srazu všechno klape, aspoň to tak vnímám.

Je souboj proti Polsku největší prověrkou podzimu? Myšleno kvalitou soupeřů.

Co se týká kvality toho týmu, který je dlouhodobě schopen to potvrzovat, dá se říct, že jo. Ale Ukrajina má momentálně tým plus mínus na podobné úrovni. Předešlé dva zápasy jsou zhruba srovnatelné s tím, co nás čeká v Polsku.

V čem je potřeba se oproti říjnovým výkonům zlepšit?

Je spousta věcí a aspektů, na kterých se dá pracovat. A na kterých jsme už pracovali. To nejdůležitější je, že jsme soudržní. Chceme, aby se tam opakovala ta energie, chuť, která si myslím byla vidět. Abychom si mohli říct, že víc už udělat nešlo.

Do kádru se vrátil Vladimír Darida, vedle vás další typ lídra. Těšíte se na tu spolupráci?

Všichni se těšíme, jsme rádi, že je zpět. Dlouhé roky je schopen držet si svůj vysoký standard, jsme rádi, že ho máme v týmu. Víme, co od něj můžeme čekat, jeho výkonnost je stabilní. Věřím, že po zranění je stopro fit a bude předvádět to, na co jsme od něj zvyklí.

Poláci mají pro fotbal vášeň. Očekávate speciální atmosféru?

Pro každého je extra motivací, když na stadionu panuje atmosféra, jak se sluší. A zvlášť v mezistátním utkání. Mám odsud dvě zkušenosti, z nichž jsem si odnesl jen pozitivní dojmy. Lidi, organizace, perfektní atmosféra na stadionu.