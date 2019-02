Fotbalisté Viktorie Plzeň zvítězili v pátém duelu skupinové fáze věhlasné a milionářské Ligy mistrů v Lužnikách nad CSKA Moskva 2:1. Díky skvělému výkonu ve druhém poločase, ve kterém svěřenci trenéra Pavla Vrby vstřelili obě branky, jsou viktoriáni blízko ke třetímu místu ve skupině a postupu do jarních bojů ve vyřazovací části Evropské ligy.

Západočeši nezačali zápas na monumentálním stadionu v Lužnikách zrovna ideálně. A už po devíti minutách prohrávali. Po zbytečném faulu Milana Petržely nařídil hlavní arbitr Makkelie pokutový kop, který bez větších starostí proměnil Nikola Vlašić. Mimochodem, stejný hráč, který v první vzájemném měření sil proměnil penaltu nařízenou v nastaveném čase znamenající vyrovnání na konečných 2:2.

Domácí pokračovali v počátečním náporu a vytvořili si i další šance. Pokusy Čalova ani Obljakova se však neujaly. Stejně tak jako další střela aktivního Chorvata Vlašiće, který z rohu šestnáctky mířil jen těsně nad branku svatyně hostujícího gólmana Hrušky.

V 33. minutě musela poprvé zasahovat také domácí legenda mezi tyčemi Igor Akinfejev. S přímým volným kopem plzeňského Procházky si však bez potíží poradil. Slovenský záložník v dresu Viktorie sice mířil z dobrých dvaceti metrů slušně, jeho projektilu však chyběla potřebná razance.

V tu chvíli plzeňští fotbalisté domácí hráče zmáčkli. Vážnější šanci ze hry si však vytvořit nedokázali. V závěru první půle ale opět zahrozili. A dokonce tak, že dostali také příležitost pokutového kopu. Po faulu na Řezníka posoudil rozhodčí nešikovný zákrok jednoho z domácích obránců na pravého beka Viktorie jako faul a ukázal na penaltový puntík. Míč si postavil Roman Procházka, avšak na zkušeného brankáře Akinfejeva nevyzrál. První poločas tak skončil vítězstvím ruského klubu 1:0.

Trenér Plzně Pavel Vrba udělal v poločasové přestávce jednu změnu v sestavě. Davida Limberského nahradil záložník Jan Kopic. A právě hbitý rychlonohý fotbalista byl u vyrovnávací akce z 56. minuty utkání. Bývalý hráč Jablonce dostal přihrávku do běhu od Milana Petržely a přízemním pasem pod sebe ho naservíroval nabíhajícímu Procházkovi. Ten v dobré šanci zamířil přesně do horního rohu domácí branky a odčinil neproměněnou penaltu – 1:1.

Viktoria podávala ve druhém poločase výborný výkon a odměnou jí byl druhý gól z hlavy stopera Hejdy v 81. minutě utkání. Závěr duelu si svěřenci trenéra Pavla Vrby již pohlídali a slavili v hlavním městě Ruska důležitý triumf. Vítězství 2:1 totiž dává Západočechům velkou šanci na třetí místo ve skupině a naději na postup do jarních bojů v Evropské lize.

Pokud totiž královský Real v posledním zápase porazí CSKA Moskva, mohou Plzeňané v domácí derniéře Ligy mistrů s AS Řím i prohrát. S ruským klubem mají viktoriáni stejný počet čtyř bodů, ale lepší vzájemnou bilanci.

Důležité vítězství hodnotil těsně po skončení zápasu střelec vítězného gólu Lukáš Hejda, který se nejprve vrátil ke své brance. „Ani nevím, jak jsem ten gól dal,“ culil se stoper Viktorie. „Byla to nacvičená akce. Věděli jsme, že CSKA má při bránění na zadní tyči volná místa a chtěli jsme toho využít. Páťa (Patrik Hrošovský – poznámka autora) to tam dobře dal.

Tahle akce byla záměrná a nakonec vyšla,“ liboval si Hejda, který se však vrátil také ke špatnému úvodu zápasu. „Asi to dost ovlivnila ta penalta. Nezachytili jsme začátek, prostě na nás vlítli,“ posteskl si vytáhlý stoper Plzně. Ve druhé půli však nakonec přišel obrat, který nastartoval výstavní brankou záložník Roman Procházka. „Trefil jsem to zvláštně. V prvním momentě jsem ani nevěděl, že je to gól,“ pousmál se šťastný střelec Viktorie.

CSKA Moskva – Viktoria Plzeň 1:2 (1:0)



Branky: 10. Vlašić z penalty – 56. Procházka, 82. Hejda. Rozhodčí: Makkelie – Diks, Steegstra. ŽK: 13. Obljakov, 24. Čalov – 36. Hubník, 60. Hrošovský, 90+2. Kopic.

CSKA Moskva: Akinfejev – Nababkin, Becao, Černov – Mário Fernandes, Vlašić, Bistrović, Ščennikov (46. Jefremov) – Sigurdsson, Čalov (80. Žamaletdinov), Obljakov (72. Kučajev). Trenér: Igor Goncharenko.

FC Viktoria Plzeň: Hruška – Řezník, Hejda, Hubník, Limberský (46. Kopic) – Hrošovský, Procházka – Petržela (70. Havel), Čermák, Kovařík – Chorý (81. Řezníček). Trenér: Pavel Vrba.