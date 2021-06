I když se celku z Istanbulu nedařilo, sedmadvacetiletý stoper si po celý rok udržoval slušnou formu a nakonec byl za své výkony odměněn reprezentačním koučem Jaroslavem Šilhavým, který bývalého obránce Slovácka a Jablonce při zveřejnění nominace na letošní EURO zařadil mezi náhradníky.

„Rozhodně je to pro mě velké překvapení, jelikož jsem se doposud nikdy neobjevil ani v náhradnicích. I z těchto důvodů si myslím, že šance na to, abych případně někoho nahradil, je velice malá,“ zůstává realitou rodák z Prasklic na Kroměřížsku.

Naruší vám to nějak plány ohledně dovolené?

Dovolenou budu trávit v České republiky, k moři se nechystáme. Celou sezonu jsem byl v Turecku, takže teď po dlouhé době vidím rodinu a kamarády, takže čas budu trávit převážně s nimi.

Stýskalo se vám hodně?Bylo to těžké. Celý rok jsem byl v Turecku sám a domů jsem se nedostal, takže to byl i z tohohle hlediska náročné. Nyní už jsem skoro dva týdny zpátky v Česku. Na všechny jsem se hodně těšil.

Přejděme k fotbalu. Co říkáte na nominaci? Chybí vám v ní nějaké jméno?

Za mě je nominace v pořádku. Chybí mi tam jedině David Pavelka, protože sleduji zápasy Sparty, vím jak hraje. Určitě by si zasloužil tam být. Doufám, že bude donominovaný. Jinak ale takové věci vždycky vyvolávají otázky a spekulace proč ten hráč nejede a jede zase druhý, ale trenér Šilhavý musel nominovat hráče, kteří mají kvalitu a hlavně které zná a věřím jim. Psychika dělá největší rozdíl. Neznamená, že se teď někomu v ligovém kole nepovedl zápas, tak bude hrát špatně i na Euru.

Jaké šance dáváte českému výběru na mistrovství Evropy?

Máme velice těžkou skupinu a úspěchem bude postup ze skupiny. Jak jsem říkal už před tím, bude rozhodovat především hlava, jak se kluci připraví hlavně psychicky.

Vy taky máte za sebou hodně náročnou sezonu, že?

Je to tak. Sezona byla hodně těžká. Takovou jsem zažil snad jen jednou ve Slovácku, ale tohle bylo pro mě ještě těžší, protože ččím jsem starší, tak si uvědomuji a plně vnímám důsledky, takže to bylo opravdu náročné. Nehráli jsme špatně, soupeře jsme často přehrávali, ale dostávali jsme hloupé, jednoduché góly a jak se to pak opakovalo, tak nám ujížděl vlak. Naštěstí jsme se zachránili už před posledním kolem a nemuseli se strachovat až do konce. Tahle sezona byla opravdu zatím nejtěžší. Měli jsme za úkol umístit se v lepší polovině tabulky a nakonec z toho bylo hodně špatná čtrnáctá pozice. V nové sezoně máme co napravovat.

Klub měnit nebudete?

Určitě budu pokračovat v Kasimpase. Já jsem tam spokojený, a když to srovnám třeba s Českem, tak takový servis, podmínky, co máme okolo sebe, tak to je pro naše kluby hodně vzdálená budoucnost. Nemám důvod něco měnit.

Bývalé kluby vás nelákají zpátky? Jablonci i Slovácku se náramně dařilo, zahrají si evropské poháry …

Oba dva kluby, jak Jablonec tak o Slovácko, hodně sleduji. Pokud se mi to nekryje s tréninkem nebo zápasem, sleduji skoro každý zápas. Z jejich výkonů a výsledků mám velkou radost. Hlavně tedy pro Slovácko, které bude v pohárech po dlouhé době, je to velká paráda. Pohled na tabulku je skvělý. Hodně to oběma přeji.