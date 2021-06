Pískal velké zápasy v Lize mistrů, doma byl však často kritizován. Fotbalový rozhodčí Pavel Královec, muž úzce spjatý s érou Romana Berbra a jeho ženy Dagmar Damkové, odchází. Deníku se ze dvou stran do rukou dostal jeho dopis kolegům, zaslaný rovněž komisi rozhodčích.

„Nastal ten správný čas, abych ukončil moji aktivní kariéru jako rozhodčí,“ napsal. „Pro některé z vás nebude tato informace žádné překvapení, ale myslím, že je mojí „povinností“ vás tímto informovat a také poděkovat.“

Devatenáct let na scéně

Opravdu, není to nijak velký šok. Po vypuknutí aféry kolem exmístopředsedy asociace Romana Berbra byl totiž Královec upozaděn. V této sezoně FORTUNA:LIGY odpískal pouze šest utkání.

Přitom v nejvyšší soutěži působí už devatenáct let a stihl celkem 267 duelů. Na mezinárodní scéně jich byla více než stovka včetně zápasů největších týmů jako je Manchester City či Real Madrid.

Jenže nyní se zdá, že jeho posledním vystoupením bude duel Teplic se Spartou hraný na konci listopadu. Možná je to symbolické, často byl považován za sudího „pro Spartu“.

Os(t)udné finále poháru

Důvod konce? Ten je zřejmý. Královcovo jméno se objevilo velmi výrazně v kompromitujících odposleších týkajících se Berbra a spol. Navíc se jednalo o velmi významné utkání, o finále poháru v minulé sezoně mezi Libercem a Spartou.

Královec v něm Liberec poškodil, protože nevyloučil Martina Frýdka za jasné dupnutí na Tomáše Malínského. Letenští nakonec zvítězili a aspoň mírně vylepšili nepovedený rok.

Jenže později vyplulo na povrch, co se dělo před finále.

Královcovi zavolal Berbr. „Jenom jednoduše, jenom jednu politickou věc potřebuju, jo? Ty to pochopíš. Byl za mnou Pepa Krula,“ naznačil, že je potřeba „tlačit káru“, jak se říkalo dříve, Spartě. Krula je bývalý sudí, nynější sekretář letenského klubu. Známá firma.

Odpověď byla kladná:„Nedělá nám to problém. Ať mají o čem psát.“ Na to Berbr reagoval dnes už legendární replikou. „Jenom ho potřebuju, ho pozdravuj potom. A ze zbytku udělej suchej hajzl.“

Královec poslechl, ale v tu dobu netušil, jak fatální dopad na jeho kariéru průšvih bude mít.

„Fotbal je jen hra, lidi by měli zůstat lidmi a to by mělo platit i u nás rozhodčích,“ napsal ještě kolegům.