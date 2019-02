Patří do silného ročníku 1992. Po boku Kadeřábka, Zmrhala, Skaláka či Koubka nastupoval v mládežnických reprezentacích. Na pozvánku do A-týmu si však musel Ondřej Petrák počkat. Nominace od Karla Jarolíma však nakonec přece jen dorazila.

Šestadvacetiletý záložník na jaře slavil s Norimberkem návrat do Bundesligy a v minulých dnech také premiérovou účast v reprezentaci. V ní se navíc potká s početnou skupinou ze Slavie, kde sám fotbalově vyrůstal.

Těší vás premiérová pozvánka do národního týmu?

Je to super. Jde o moji první áčkovou nominaci, takže se moc těším na ten týden, co nás čeká.

Většina spoluhráčů, se kterými jste se potkal v mládežnických výběrech, se dočkala před vámi. Je pro vás nominace tak trochu zadostiučiněním?

Na začátku mě trochu mrzelo, že mě nepozvali, ale chápal jsem to. Měl jsem období, kdy jsem byl zraněný, nenastupoval jsem pravidelně. Teď to přišlo a jsem moc rád.



Tušil jste, že by to tentokrát mohlo klapnout?

Pět dnů před začátkem Bundesligy jsem dostal předběžnou pozvánku. Mluvil jsem s panem Šeterlem (manažer reprezentace - pozn. red.) a věděl jsem tedy, že šance je. Byl jsem z toho trochu v šoku, vůbec jsem to nečekal. Měl jsem o to větší motivaci pro první utkání, na které přijel pan Jarolím. Po něm jsem znovu mluvil s panem Šeterlem a nominace byla stoprocentní.

Prožíváte životní období?

Takhle jsem o tom nepřemýšlel, ale asi se to tak dá říct. Čtyři roky jsme čekali na postup do Bundesligy, což se konečně podařilo, a hned přišla pozvánka do reprezentace, takže super.

Můžete nastupovat jako stoper nebo defenzivní záložník. S čím jste přijel na sraz?

Musíte se zeptat spíš trenéra, ale doufám, že jako záložník. Na stoperu jsem odehrál jen něco málo v přípravě, ale to jsou úplně jiné zápasy. Poslední dobou hraju jen na "šestce", celkem se mi dařilo, a proto jsem asi tady.



Ve výběru se potkáváte se spoustou slávistů. Těší vás jako odchovance převaha červenobílých barev?

S Jardou Zmrhalem jsme nastoupili společně do áčka Slavie a začali tam naší profesionální kariéru. S ním se hodně bavím. Je příjemnější, že je tu tolik slávistů. V mladších kategoriích to bylo obráceně, my byli ve dvou a sparťanů třeba osm. Teď je to naopak, což je fajn.

Takže nastává doba Slavie?

Doufám, že ano. (směje se) Teď to tak holt je. Sleduji každý její zápas a líbí se mi, jak hrají. Předvádí nejlepší fotbal v lize a je to vidět i na výsledcích.

Poslední zápas s Plzní jste tedy taky viděl?

Ano, bylo to dobré utkání. (usmívá se) Delší dobu mají stejné hráče. Je vidět, že jsou sehraní.

Byly oslavy postupu do Bundesligy veliké?

Ano, celé město tím žilo. Byl to zážitek na celý život. Moc si to teď užíváme.

Je mezi ligami velký rozdíl?

Popravdě pro mě byla náročnější druhá liga. Hraje se v ní nahoru dolů, je tam spousta soubojů. První liga je více o fotbale a taktice. Naběhám toho třeba více, ale ne v takovém tempu.

S jakými cíli jste vstoupili do nové sezony?

První rok bychom se chtěli hlavně udržet. Úvod nám ale moc nevyšel. První zápas jsme měli minimálně na bod, neproměnili jsme penaltu. Ve druhém utkání jsme měli strašně moc šancí, byly to jasné tři body, ale také to nevyšlo. Musíme makat dál.