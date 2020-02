Podzimní část fotbalové FORTUNA:LIGY přinesla spoustu emocí. Nejčastěji kvůli rozhodčím, kteří se často opírali o asistenta u videa a spoléhali na jeho pomoc. Ta však leckdy nepřišla a projekt videorozhodčích se začal ubírat jiným směrem, než Ligová fotbalová asociace zamýšlela. Jedním z hlavních úkolů pro jaro tak bude zlepšit názor veřejnosti na kejkle sudích s videem.

Dagmar Damková, Roman Berbr | Foto: ČTK

„Neřešte u videa hlouposti,“ vzkazuje Dagmar Damková. Bývalá rozhodčí i předsedkyně jejich komise Velda na toto téma školení nejen pro své kolegy, ale také pro zástupce všech ligových týmů. „Je důležité, aby se posuzování situací sjednotilo a správně vyhodnotilo. Prvních pět kol to běželo v pohodě, pak se to zvrhlo. Když jsem občas viděla, co se děje, chytala jsem se za hlavu,“ komentuje průběh podzimu.