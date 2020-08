„Řekl si o nominaci svými výkony, proto ji dostal,“ prohlásil kouč Jaroslav Šilhavý. Lakonické vysvětlení, trefné však.

Trenér pozval čerstvě osmnáctiletého bažanta na zápasy Ligy národů: v pátek 4. září hraje reprezentace na Slovensku, poté v pondělí v Olomouci se Skotskem. Pokud Hložek naskočí na Slovensku, stane se nejmladším reprezentantem v historii, přeskočí záložníka Jana Poláka.

Expert: Nebát se

„Je dobře, že už v takovém věku dostane příležitost na nejvyšší mezinárodní úrovni,“ říká Gustav Chromý, šéftrenér mládeže v Olomouci, respektovaný odborník v oblasti výchovy fotbalistů. „Věřím, že když bude cítit důvěru trenéra, tak je schopen se prosadit. Pokud mladí ukazují, že na to mají, neměli bychom se bát,“ doplňuje.

Dá se předpokládat, že mladík příležitost dostane. Šilhavý ho totiž „sebral“ kolegovi Karlovi Krejčímu, trenérovi jedenadvacítky, jejímž je stěžejním hráčem. „Adamova neúčast mě mrzí, přišli jsme o nejlepšího střelce, vydobyl si v našem týmu silnou pozici. Ale zároveň je to pro nás tak trochu vyznamenání, po Alexi Královi se do áčka posouvá další náš hráč,“ pronesl Krejčí.

Šéfové laviček spolu, dozajista, situaci probrali. Kdyby Hložek neměl blízko k hernímu vytížení v prvním výběru, Šilhavý by ho nechal ve známém prostředí.

Jenže je to jinak. Sparťan přes svůj věk může reprezentaci okysličit, ještě vylepšit.

Zaprvé je tu jeho nezpochybnitelná kvalita.

NEJ benjamínci

V historii české reprezentace najdeme pouze dva fotbalisty, kteří nastoupili k prvnímu utkání před devatenáctými narozeninami.



JAN POLÁK: V roce 1999 naskočil do přípravy v Polsku ve věku 18 let, 1 měsíc, 14 dnů.

VÁCLAV KADLEC: V říjnu 2010 mu bylo 18 let, 4 měsíce a 22 dnů a v Lichtenštejnsku přispěl ke kvalifikační výhře 2:0 gólem. Je nejmladším střelcem v historii.

„V první řadě je to hráč, který předbíhá svým morfologickým věkem ten kalendářní. Znamená to, že je dříve vyspělý. Bylo to tak už v době, kdy si jej pamatuju z Brna. Nebylo poznat, že by za něj hrál kluk, který je o několik let mladší než ostatní,“ vzpomíná Chromý.

Křídlo, nebo hrot?

Hned však dodá, že síla a figura nejsou jedinou předností zlatého chlapce: „Další věcí jsou jeho fotbalové přednosti. Je to už v mladém věku excelentní hráč po stránce herních schopností. Šikovný s míčem, umí se prosadit střelecky, umí udržet míč. Díky tomu jej vezme i mužstvo, a to je také důležité.“

Druhým faktorem je Hložkova univerzálnost. Ve Spartě se v lize postupně obouchával na křídlech, ale vlastně se jen čekalo, kdy bude přesunut na hrot útoku. To je pro něj přirozenější post. „Může hrát na krajích útočné fáze, teď nastupuje i na hrotu útoku. Adam bude plnit roli, jaká bude potřeba,“ neprozradil Šilhavý své záměry s talentem.

Jasno bude za pár dnů. I to, zda se Hložek stal tím nejmladším.

Polak, Polak, skandovali fans soupeře



Psal se konec dubna roku 1999. Přesně pondělí 26. dubna. Jan Polák, talent rozmachující se v sestavě fotbalového Brna, seděl ve škole. Aby ne, ve středu ho čekala písemná část maturity, zkouška z účetnictví.



Jenže v tom dostal příkaz: Přijď do ředitelny. Tam se dozvěděl, že se test odkládá, kouč Jozef Chovanec ho totiž dodatečně nominoval do národního mužstva mezi dospělé hvězdy kalibru Pavla Nedvěda či Karla Poborského.



„Byl to opravdu šok,“ netajil záložník. Souhlas, vždyť do té doby nebyl ani v reprezentaci do 21 let, jen do osmnácti.



Ve středu pak ve Varšavě naskočil na posledních patnáct minut a domácí ho přivítali fantasticky. Stadion skandoval Polak, Polak… „Víte, že jsem to jaksi nevnímal,“ překvapil debutant. Bylo mu tehdy 18 let, 1 měsíc a 14 dnů. Od té doby je nejmladším reprezentantem v české historii.



Češi trochu nečekaně padli, ale Polákovi nepřinesl smůlu ani dres číslo 13. Za národní tým si zahrál 57 duelů, užil si evropský i světový šampionát.