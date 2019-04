Čekali jste, že si s Plzní takto snadno poradíte?

Ne, to určitě nečekali. (usmívá se) Byli bychom rádi za jedna dva nula, vyhrát takto je naprosto skvělé.

Co zápas rozhodlo? Váš rychlý gól nebo závěr první půle a dvě penalty?

Gól hodně pomohl. Věděli jsme, že můžeme být klidnější a Plzeň musela hrát. Na 2:0 byl uklidňující. Sice jsme nedali penaltu, ale hned byla druhá a to už se povedlo.



Při vaší trefě jste byl před brankou úplně sám, oba stopeři vás nechali úplně být…

Říkal jsem si to. (smích) Standa Tecl akci rozeběhl na první tyč, obránce se s ním chytil, Jarda Zmrhal poslal skvělý balon a já to chtěl už jen trefit na zadní tyč. Trefil jsem to a pak už jsem nevěděl, jak se radovat.



Ke slovu se opět dostalo video, po kterém rozhodčí nařídil první penaltu. Vnímáte tuto novinku pozitivně?

Ano, je to spravedlivé. Už se to i zrychlilo, že nejsou takové prodlevy. Minule nás video potrestalo, ale je to fair play.



Dohadovali jste se, kdo půjde na druhou penaltu, když krátce předtím Hušbauer nedal?

Hušby určitě nechtěl. (usmívá se) Také jsem se u míče ochomýtal, když jsem dal gól, ale Miňo Stoch říkal, že si věří. A proměnil ji s přehledem.

Vypadalo to, že si druhý poločas vyloženě užíváte.

V šatně jsme si řekli, že nemůžeme nechat Plzeň hrát a že naopak chceme hrát dopředu a povedlo se nám přidat dva góly. Hrálo se v parádní atmosféře, fanoušci byli skvělí a čtyřmi góly jsme tu radost ještě více odšpuntovali.



Vy pamatujete i výhru 5:0 nad Plzní, čím to, že se vám na ni daří?

Doufám, že to takhle bude pokračovat. Těch 5:0 si pamatuji, ale to bylo v úplně jiné situaci. Dnešní výsledek 4:0 je o hodně cennější. Celý týden jsme se na Plzeň dobře připravovali a vyšlo nám to skvěle.