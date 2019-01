Na hřišti patřil k nejlepším opavským hráčům. Třicetiletý záložník SFC Jan Schaffartzik to přitom v Brně neměl vůbec lehké. Rodák z Malých Hoštic musel téměř celý zápas alternovat v obraně. Svou roli ovšem zvládl na jedničku.

.Jan Schaffartzik | Foto: Deník/František Géla

Honzo, Opava má za sebou druhý zápas v lize, stejně jako na Spartě jste sahali bodu, nakonec ale nemáte žádný…

Strašně nás to mrzí, protože jsme chtěli bodovat. Zlín známe, odehráli jsme proti němu spoustu zápasů, bilanci s nimi máme špatnou, teď jsme to chtěli urvat, bohužel to nevyšlo. Myslím si, že náš výkon byl opět herní, škoda vyloučení. Dokázali jsme se semknout, byli jsme konsolidovaným týmem.



První poločas jsme nezvládli takticky, měli jsme ho uhrát s nulou. Po přestávce jsme dobře bránili, pak ale přišla šmudla, o které jsme inkasovali podruhé. Zasloužili jsme si bodovat.

Jak jste vnímal vyloučení Jaroslava Svozila?

Přišli jsme o balon na půlící čáře, přišel nákop, Džafič se dostal za Jardu, asi ho štrejchl o patu a bylo zle. Nejspíše zasloužené vyloučení.

Zápas jste dohrával na pozici stopera namísto vyloučeného Jaroslava Svozila, je to alternativa směrem ke Slavii?

To si nemyslím. Šlo o nouzové řešení, na Slavii to bude jinak.

Nicméně svou roli jste zvládl na jedničku…

Hraji hlavně pro tým. Nejde o mě, snažím se na každém postu odvést, co nejlepší výkon.

Jak jste vnímal atmosféru v Brně. Přijelo méně fanoušků než na Spartu…

Hráli jsme venku stejně jako Zlín, s tím rozdílem, že my jsme fanoušky měli. Klobouk dolů, že přijeli nám takovou štreku fandit.

V pátek vás čeká zápas na hřišti favorizované Slavie, jak ho vidíte?

Musíme dobře zregenerovat, nabrat síly a snažit se podat, co nejlepší výkon a konfrontovat naši hru se slavistikou. Zkusíme si to s nimi rozdat, rozhodně nebude pouze bránit.