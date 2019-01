Další reprezentační úsek je takřka za rohem, funkcionáři si proto pořádně oddechli. Nového trenéra národního týmu totiž našli téměř okamžitě. „Za rychlý proces jsem rád. Nyní je ale třeba se dívat kupředu,“ připomněl předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík.

Řekněte – proč právě Jaroslav Šilhavý?

Pro mě je jasnou volbou. Mluví za něj část kariéry, kdy byl asistentem jak u Karla Brücknera, tak i u Petra Rady, slavil také klubové úspěchy s Libercem a později i se Slavií. Jsme na správné cestě se správným člověkem.

Jak složitá, nebo naopak jednoduchá byla jednání?

Rozhodně jsme si ihned nepadli do náruče, bavili jsme se nicméně o jeho pohledu na celou situaci i o vizi a náhledu na další období. Tehdy jsme podobný pohled našli poměrně rychle. Dále jsme hovořili i o složení realizačního týmu nebo nastavení finančních podmínek. Celou dohodu hodnotím jako velmi korektní.



Na jakou dobu se nový trenér upsal?

Kontrakt pro nový realizační tým bude trvat do konce kvalifikačního období, bavíme se tedy o nadcházejícím Euru. V případě postupu na samotný šampionát se pak smlouva prodlouží.

Pozice manažera zůstala neobsazena, znamená to, že jí není potřeba?

To neříkám, ale domníváme se, že nastal čas zkusit to bez ní. Máme fungující oddělení logistiky, máme dceřinou společnost, která se stará o cestovní služby. V nich máme plno mladých kolegů, kteří jsou nadšeni z práce, již pro fotbal dělají.



To, co národní tým potřebuje, tedy zastanou. Samozřejmě – pokud by se ukázalo, že je potřeba přehodnotit situaci, tak na to po ukončení podzimní části Ligy národů budeme mít plno času.



Vztah veřejnosti k reprezentaci je v poslední době „vlažný“, v čem se musí situace zlepšit?

Můžete vymýšlet spoustu líbivých věcí v marketingu i v komunikaci, ale je třeba, aby se dařilo především na hřišti. Dílčí věci se dějí neustále, český fotbal však potřebuje sportovní výsledek. To je na celé věci alfa i omega.