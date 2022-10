Poměrně výstižná je nedávná reakce pařížské superstar Kyliana Mbappého na nevinný dotaz francouzského novináře, zda by by nebylo lepší, kdyby Paris St. Germain na ligové duely jako třeba v Nantes nelétali, ale jezdili vlakem. Prý by to zabralo sotva dvě hodiny.

Mbappé nejprve vykulil oči, načež dostal záchvat smíchu. Zřejmě mu představa sebe sama (obletovaného útočníka s ročním platem1,2 miliardy korun) v jakémsi voze na kolejích mezi obyčejnými lidmi připadala nepřekonatelně komická.

Podobně reagoval i vedle sedící trenér PSG Christophe Galtier, který ještě přidal k lepšímu humornou poznámku, že „příště pojedeme na zápas v plachetnici na kolečkách“. Brzy svého ostrovtipu litoval, protože vlna kritiky od fanoušků i politiků ho později přiměla se omluvit a ujistit veřejnost, že on i klub berou ochranu životního prostředí velmi vážně.

Jde o pohodlí, ale i o zdraví

Nechme už ale primadony z města nad Seinou stranou. Pařížští „šejkové“ nejsou zdaleka jediní, kdo dává i na poměrně krátké vzdálenosti přednost soukromým letadlům. Týká se to valné části bohatých evropských klubů. Není to tak dávno, co si třeba (dnes už bývalý) trenér Chelsea Thomas Tuchel hořce stěžoval, že za ostudnou prohru 0:3 v Leedsu může skutečnost, že tým musel z technických důvodů jet autobusem.

Jedním aspektem může jistá „zhýčkanost“. „Mám pocit, že létání patří k jistému životnímu stylu. Lidé v určitých pozicích to považují za normální, za své zaručené právo,“ řekl pro Deutsche Welle odborník na dopravu Giulio Mattioli. Ten spočítal, že výše zmíněný let Mbappého a spol. do Nantes trval 42 minut a vyprodukoval až 17krát více škodlivin než dvouhodinová cesta po kolejích.

Právě stanice Deutsche Welle nedávno zkoumala, jak na zápasy cestují bundesligové týmy. Nejvyšší soutěž v Německu hodně dbá na ekologii, a to se projevuje i v tom, že na kratší vzdálenost i velkokluby jako Borussia Dortmund upřednostňují autobusy a vlaky. Týmy ze západních spolkových zemí létají obvykle jen na východ do Berlína či Lipska a na jih do Mnichova.

Nejde však jen o pohodlí, ale také o péči o zdravotní stav fotbalistů a jejich často extrémně namáhaných těl. Delší čas strávený v dopravních prostředcích krátce po sportovním výkonu znamená podle výzkumů větší riziko zranění v oblasti kolene či kyčlí.

„V autobuse či ve vlaku můžete riziko snížit tím, že se projdete v uličce mezi sedadly, ale každá cesta trvající déle než dvě hodiny je nepříjemná,“ řekla pro Deutsche Welle Julia Eyreová, expertka na zdraví sportovců. Každá půlhodina, kterou fotbalové kluby díky letadlu uspoří, je tak pro špičkové hráče výhodou.

V Česku se létá ojediněle

V české lize nejsou vzdálenosti tak značné (byť cesta dejme tomu z Plzně do Ostravy má svá specifika) a drtivá většina klubů sází na pohodlné autobusy, případně na vlaky. Ty alespoň málokdy uvíznou v zácpě, což je riziko, kterému se silniční poutníci na nechvalně proslulé „déjedničce“ nevyhnou.

Najdou se však i ojedinělé výjimky. Například pražská Sparta před několika lety letěla kvůli nahuštěnému programu v pohárové Evropě do Zlína, respektive do blízkých Kunovic. Loni v lednu zase Letenští vyrazili letadlem na duel v Opavě (s přistáním v Ostravě). Zvyk se z toho však nestal ani u bohatých Pražanů.

Ostatně jsou i opačné případy. Na derby s Bohemkou mohou slávisté jet tramvají. Jsou to přesně dvě zastávky…