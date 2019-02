Snažil se být všude, sprintoval, nahrával i bránil. Po jeho zákroku se mohla pískat penalta ve prospěch Karviné, jednou ukázkovým skluzem zabránil Petrželovi dát jasný gól. Karviná nakonec těsně padla s Plzní 0:1.

Co říkáte na dnešní výkon Karviné?

Musím kluky do jednoho pochválit, jak jsme to odehráli. Opravdu to byl výborný ligový výkon, ukázkově jsme jezdili. Takhle se má hrát a bojovat za Karvinou. Myslím, že to pro Plzeň byla nečekaně horká půda. Jen škoda, že jsme neurvali ani ten bod.

Vypadalo to, že vás nakopla brankářem Berkovcem chycená penalta…

Měl jsem stejný dojem. Obrovsky jsme se zvedli, když to Plzeň nedala a myslím, že se tam klidně mohla pískat i penalta na druhé straně.

V té situaci jste figuroval vy sám. Bylo to tedy na penaltu?

Nevím, jestli se k tomu můžu vyjadřovat, ale podle mě jsem byl zaháknutý (Hubníkem) za nohu.

Nicméně šancí jste měli víc. Překvapilo vás to?

Mohli jsme dát góly i potom, to je fakt. Ke konci jsme měli jasnou tutovku. Nevadí, to se stává. Jedeme dál.

Jak moc mrzí inkasovaná branka?

Dostali jsme úplně zbytečný gól, navíc takhle brzy. Neexistuje, abychom do třicáté minuty pokaždé tak zbytečně inkasovali. To se nám nemůže stávat.

I tak jste ale odehráli výborný zápas. Může to být výkon, od kterého byste se mohli odpíchnout?

Já věřím, že ano. Na takový výkon jsme čekali, teď se toho jen musíme držet a v Brně s Opavou už něco urvat. Herní základ by byl, teď to ale musíme potvrdit i příznivým výsledkem.