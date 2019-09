Pavle, lze tedy zápas Plzně se Spartou označit jako šlágr?

Určitě, Slavie i Sparta jsou historicky největší české kluby. Každý zápas s nimi je výjimečný. A je úplně jedno, kde zrovna jsou v tabulce.

Nicméně Sparta se teď trápí. Co na to říkáte?

Je jasné, že tam nějaké problémy byly a jsou asi ještě pořád. Sparta má takové prostředky, že je až zarážející, že není schopná postavit mančaft a udržet tam trenéra, který by vytvořil takovou Spartu, o které se dříve říkalo, že je železná.

Máte pro to vysvětlení?

Já nechci dělat chytrého, protože sám trénuju chvilku. Ale jsem přesvědčený o tom, že každý trenér potřebuje minimálně půlrok k tomu, aby hráče lépe poznal, našel s nimi společnou řeč a nastavil v mužstvu nějaký systém, který by fungoval.

Je právě v tomhle Plzeň jiná, protože trenér Pavel Vrba tady je už podruhé delší čas?

Jednoznačně. Větší skupina hráčů už ho zažila a ví, co od něho může čekat, a samozřejmě to je i opačně.

Takže nesouhlasíte s tvrzením, že Plzeň je na ústupu ze slávy?

Já to řeknu jinak: Plzeň za posledních devět let nebyla v lize horší než třetí. Když k tomu připočtete pět titulů a třikrát účast v Lize mistrů, tak je to něco výjimečného. Samozřejmě tahle sezona je malinko jiná, protože Viktorka nehraje evropské poháry, ale o to větší šanci dostanou noví kluci, kteří by se do budoucna měli zasloužit o to, že Plzeň bude stejně úspěšná jako v minulých sezonách.

Byl jste i ve Slavii, která teď vládne lize…

Pokud udrží takovou formu, jakou má teď, těžko ji bude někdo zastavovat. Ale liga je dlouhá, každé mužstvo potkají výkyvy a záleží na tom, jak je silné a jak rychle se s tím vypořádá. To pak rozhoduje o úspěchu v dlouhodobé soutěži.

Čím si vysvětlujete vzestup Slavie?

Nezanedbatelnou součástí je finanční stránka. Ale taky tam přišel trenér, vybral si hráče, kterým věří a oni věří jemu. Proto jsou takhle nahoře.

Pojďme ale zpátky k neděli, kdo podle vás vyhraje?

Podle papírových předpokladů je Plzeň favorit. Ale každý zápas začíná za stavu 0:0, když nedáte gól, nevyhrajete. To není klišé, ale pravda. Já si myslím, že Viktorka vyhraje, hraje doma. Vídám i tréninky kluků a vím, že forma není úplně špatná. U některých jedinců bych řekl, že je výborná.