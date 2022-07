Kuchta loni se Slavií vyhrál titul, v sešívaném dresu si vystřílel lukrativní angažmá v Rusku. Teď se vrátil zpátky na českou scénu. A jeho comeback do ligy vzbudil poprask. Slavii totiž vyměnil za Spartu. Pro fanoušky klubu z Edenu je Kuchta zrádce a dávají mu to pořádně sežrat.

Jako pochcat sešívky takovýmhle stylem, se asi nepovede každý den. Snad se s Čvančarou nesežerou a Priske je bude umět srovnat. #sparta #acsparta https://t.co/ZkUya6n0JA — Jakub Vacek (@Kubis1893) June 25, 2022

Sociální sítě okamžitě zaplavily nenávistné komentáře, hlášky i vtipné koláže odkazující na Kuchtovu slávistickou minulost nebo na jeho zálibu v chování slepic. Někteří mu vyčítají, že dal přednost penězům.

Vývoj emocí fotbalového fanouška vzhledem k prestupum je nekdy hodne funny. Pro pozorovatele.?⚽️#prestupy #kuchta https://t.co/iQriWKpONC — Jakub Podaný (@Pod_Y39) June 25, 2022

Pětadvacetiletý kanonýr přišel na Letnou na roční hostování s opcí z Lokomotivu Moskva, kam letos v lednu přestoupil za pět milionů eur z týmu úhlavního sparťanského rivala Slavie. Spekuluje se, že Kuchta se během svého působení v Edenu pohádal s impulzivním asistentem trenéra Zdeňkem Houšteckým, a když opouštěl klub, prohlásil, že do Slavie se nikdy nevrátí.

Slávisté přitom o svou bývalou oporu stáli, nabízeli pět milionů eur. Jenže Kuchta dal přednost Spartě. Ta údajně zaplatila za hostování jeden milion eur, a pokud za rok bude chtít využít opci na přestup, musí doplatit zbylé čtyři miliony.

Jan Kuchta projíždějící kolem Edenu. pic.twitter.com/j51bQ28kXI — Michael Durčák (@durcak_michael) June 24, 2022

„Vedení Sparty mě oslovilo s tím, že by mělo zájem o mé služby. Líbilo se mi to, co mi nastínili, a proto jsem si vybral právě Spartu,“ zdůvodnil své rozhodnutí Kuchta. „Těším se na vizi, s kterou chce jít Sparta do sezony.“

„Jakmile se naskytla možnost Honzu získat, okamžitě jsme začali jednat, protože byl v úzkém okruhu útočníků, na které jsme v posledních měsících cílili. Posílit tým o prověřeného střelce bylo důležitým bodem v tomto přestupním období,“ řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. „Je v ideálním věku, vybudoval si dobrou pozici v reprezentaci, náš tým se s ním stává od první chvíle silnější.“

Kuchta ale už ve Spartě působil, v rudém dresu hrál za mládežnické týmy. Do Slavie přišel v létě 2020 z Liberce, kde na sebe výrazněji upozornil. Za rok a půl odehrál v sešívaném dresu 65 zápasů a nasázel 32 gólů. V sezoně 2020/21 získal v Edenu double. V lednu přestoupil do Lokomotivu Moskva, kde však kvůli ruské invazi na Ukrajinu odehrál jen deset zápasů. A teď je zpátky v Česku.