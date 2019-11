Svátek fotbalu. Slavia se těší na utkání s Barcelonou

Splněný sen. Pro hráče, pro fanoušky, pro všechny, kteří mají sešívané srdce. Do Edenu totiž přijede výběr snů jménem FC Barcelona. Messi, Suarez, Griezmann… Co jméno, to ikona světového fotbalu. „Zní to až vtipně, že si budu s Messim před zápasem měnit vlaječku,“ směje se kapitán a největší opora Slavie Tomáš Souček. Chce si užít zápas? A možná i trochu víc. „Těšíme se, ale chceme utkání zvládnout i bodově, to je nejdůležitější,“ dodává Souček.

Vítězství 4:0. Tak dopadla návštěva Barcelony v Edenu před osmi lety | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška