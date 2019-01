Nejen výsledek 0:3, ale také neortodoxní výroky videorozhodčího naštvaly trenéra olomouckých fotbalistů Václava Jílka. Ten se dokonce nebál ani ostrých slov a video po výkonu jeho obsluhovatelů v Liberci označil za nedůvěryhodný projekt.

Sigma dostala pod Ještědem důležitou první branku po standardní situaci ve 25. minutě.

Hanákům se při něm nelíbil zákrok Mikuly na kapitána Vepřeka, který dostal loktem. Od Mikuly se pak navíc míč odrazil ke skórujícímu Kačarabovi.

Sudí Proske se s kolegou Příhodou u videa sice radil, ale nakonec gól Liberce uznali.

„Pořád se mluví o šedé zóně, kdy si rozhodčí může vybrat, že je to faul i že to není faul. Nerozumím tomu. Michal Vepřek má pod okem podlitinu, kterou si sám neudělal. Nehledě na to, že Kačaraba pracoval rukama a zahodil Jemelku. Takové situace tam jsou a tohle byl asi ten případ,“ řekl olomoucký kormidelník.

Domácí se diví, my se divíme

Rozčílil se ale především kvůli druhé situaci, po které viděl v 82. minutě červenou kartu Šimon Falta za faul na Breiteho.

„Pro mě je to nehodnotitelné. To je faul na fotbal a faul na video. Pro mě to momentálně znamená absolutní ztrátu důvěryhodnosti a úplně zbytečně,“ řekl Jílek.

„Stáli jsme šest minut. Kvůli situaci, kdy je to přirozený běh hráče. Není tam žádná zvednutá podrážka. Absolutně nejsou splněny parametry na to, aby rozhodčí mohl dát červenou kartu. A on ji přesto dá,“ nechápal Jílek.

„Všichni se tomu diví. Domácí hráči se diví. My se divíme. Všichni se tomu diví a o takové červené kartě rozhodne video. O čem se tady tedy bavíme?“ tázal se olomoucký kouč.

„Jsem velmi zvědavý na komisi rozhodčích a hodnocení výkonu rozhodčích. Moc by měl to zajímalo. Protože z mého pohledu to nesplnilo žádný aspekt faulu na červenou kartu,“ doplnil s tím, že Sigma se pokusí dostupnými prostředky o to, aby vyloučený Falta nedostal trest a mohl nastoupit už v příštím kole proti Spartě.

Obě mužstva vychladla

Jílkův liberecký protějšek Zsolt Hornyák se do obsáhlého hodnocení pouštět nechtěl. Jeho týmu byl vyloučen po poradě s videem hráč v minulém kole, shodou okolností na Spartě.

„Nedokážu to posoudit. Nevím, co se tam stalo. Bylo to podobné, jako to, co se nám stalo na Spartě, kdy jsem to zjišťoval až zpětně,“ řekl Hornyák.

Co se mu ale nelíbilo, byla dlouhá doba přezkoumávání.

„Určitě si představuji, že video bude schopné rozhodnout rychleji než za pět minut. Ta doba byla v tomto počasí úplně nevhodná. V tom počasí obě dvě mužstva vychladla. Zápas se přerušil zbytečně. Videorozhodčí obecně je dobrý, ale neplatí to v každém případě,“ dodal.





Další ohlasy na zápas Sigmy v Liberci najdete v pondělním vydání Olomouckého deníku