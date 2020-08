Máte za sebou první půl rok v Anglii. Jak byste ho zhodnotil? Nebyl jste ze začátku angažmá trošku nervózní, když přišlo zranění proti Liverpoolu či jste si dal vlastní gól na Tottenhamu?Důležité bylo, že mi věřil náš trenér. A dobré také bylo, že se nenaplnily původní předpoklady, že budu po zranění chybět tři čtyři týdny. Začátek byl opravdu složitý, všechno se nastartovalo až proti Chelsea. Začal jsem si více věřit a potom už to bylo jenom lepší.

V tom utkání proti Chelsea vám ale první zásah neuznali pro hodně sporný ofsajd…

To bylo úplně hrozné, zvlášť když mi všichni říkali, že to mělo platit. Naštěstí jsem se po deseti minutách trefil znovu. Všechno ze mě spadlo, ten zápas jsme nakonec vyhráli, cítil jsem se opravdu skvěle.

Přes těžké začátky vám věřili i spoluhráči. Jaké jsou vztahy v kabině West Hamu?

Byl jsem překvapen, že je to hodně podobné jako u nás. O to bylo vše lehčí. Mluví se tam takřka výhradně anglicky. Já jsem sice zkoušel na kolegy Slovany (Polák Lukasz Fabianski a Ukrajinec Andrej Jarmolenko pozn. red.) komunikaci v naší řeči, ale neuspěl jsem. Nějak se se mnou chtěli bavit jen anglicky. (smích)

Ve West Hamu je poměrně výrazná česká stopa vašich předchůdců. Vzpomíná se na ně v klubu?

Mladší hráči o Češích ve West Hamu nevědí. Ale třeba náš kapitán je v klubu od mala a ten pamatuje Tomáše Řepku. A když jsem se bavil s lidmi z vedení klubu, cítil jsem, jaký mají respekt k Luďku Mikloškovi. To jsem viděl i na vlastní oči, když do klubu přijel.

Jaké to bylo nastupovat na pověstných anglických stadionech bez diváků?

Nebylo to nic příjemného. Já jsem ještě zažil první dva domácí zápasy s plnými ochozy, a byl to vynikající zážitek. Náš stadion má kapacitu šedesát tisíc diváků. Z toho je devadesát pět procent míst obsazeno permanentkami. Ty se dědí v rodinách, na permanentku se čeká řadu let. Takže nám jejich pomoc chyběla.

Se Slavií jste hrál Evropskou ligu na Chelsea, nyní jste viděl celou řadu dalších stadionů, zbytek obhlédnete příští sezonu. Máte mezi těmi fotbalovými stánky nějakého favorita? Většina stadionů je nových, moderních, vysokokapacitních.

Já jsem měl letos na jaře štěstí, že jsme většinu venkovních zápasů hráli právě na velkých moderních stadionech. Úžasný nový stadion má například Tottenham. Ale takovým svatostánkem Anglie i mým je stadion Manchesteru United. Bohužel jsem ho také zažil bez diváků, což je obrovská škoda. I od kluků v kabině jsem slyšel, že to je nejhezčí stadion v Anglii.

Přestože máte v tomto směru jen malou zkušenost z Anglie, zkuste porovnat českého a anglického fanouška.

V Anglii se fandí při takových hektických situacích. Když jsou nějaké závary, série rohů, šance a podobně. Myslím, že na Slavii byli fanoušci lepší. Tam se fandilo celý zápas.

Premier League je asi snem každého fotbalisty. Sledoval jste ji také? A komu jste fandil?

Jako malý kluk jsem fandil Arsenalu. Můj oblíbený hráč byl Tomáš Rosický, ten mě k tomu klubu přitáhl. V té době jsem sledoval prakticky jen anglickou ligu a Ligu mistrů. Jsem moc šťastný, že jsem si Champions League zahrál se Slavií, a nyní mohu v Anglii sám hrát.

Stačil už jste se v rozlehlém Londýně zorientovat?

Je pravda, že to město je veliké. Nyní jsme byli nějaký čas v Praze, a to je proti Londýnu taková vesnička. Z našeho bytu jsem jezdil do tréninkového centra třicet minut a všichni mi říkali, že to je naprosto skvělý čas a krátká vzdálenost. Do centra se jezdí třeba dvě hodiny. Za toho půl roku jsem se už celkem zorientoval. Základem bylo naučit se řídit vlevo, to byla velká změna. Po dvou třech jízdách už to šlo. Znám okolí svého bydliště, to jsme poznávali při procházkách s rodinou. A potom tři takové základní cesty: na stadion, do tréninkového centra a na letiště Standsted. (smích)

Jaké jste měli v Londýně bydlení?

Teď ten první půlrok jsme bydleli v bytě nedaleko stadionu, tedy v podstatě v centru města. Nyní už máme vybraný domek s velkou zahradou, což byla naše podmínka kvůli malé. Tento týden se vracíme do Londýna a budeme se hned stěhovat. Alespoň to budu mít blíž k tréninkovému centru.

Zmínili jsme v rozhovoru Tottenham i Arsenal, což jsou velcí rivalové. Má nějakého takového významného soka i West Ham?

Největším rivalem je Millwall. Oni už proti sobě asi deset let nehráli zápas, a všichni doufají, že ještě dlouho nebudou. (smích) Z historie je prý ta rivalita ohromná, je o tom dokonce i film. Pokaždé, když se losují poháry, tak všichni policajti v Londýně doufají, že nebudou hrát proti sobě.

Kdyby se tak stalo, třeba proti Millwallu nastoupíte dva Češi. Hodně se spekuluje o tom, že by za vámi mohl přijít bývalý spoluhráč ze Slavie a také rodák z Vysočiny, Lukáš Masopust.

Bylo by fajn, kdybychom tam byli dva. Navíc my jsme se už ve Slavii dost kamarádili a stýkali se s rodinami. West Ham už poslal nabídku, ale myslím si, že to ještě bude mezi kluby velký boj.

Váš bývalý společný klub pokračuje ve „scénáři Souček“, podle kterého odmítá lákavé nabídky ze zahraničí a se svými oporami prodlužuje smlouvy. Má podle vás na to Slavia navázat na poslední dvě fantastické sezony?

Určitě ano. Oni to tam dělají dobře už dlouhodobě. Systematicky přivádějí kvalitní hráče, vědí, co od nich očekávat, a dokáží je udržet. To je důležité. Pokud jde o úspěchy, hned na začátku sezony je čeká play-off Ligy mistrů, a jeho výsledek hodně určí vyznění sezony. Pokud jde o ligu, tam si myslím, že na tom budou podobně jako letos.

Jaké budete mít s West Hamem cíle pro příští sezonu? Ta poslední moc slavná nebyla.

West Ham je tradiční klub, letos slaví sto dvacet pět let, a v historii se vždy pohyboval někde okolo sedmého osmého místa. My bychom na to rádi navázali, případně se pokusili hrát ještě výše a zabojovat o evropské poháry. Věřím, že na to máme. Také pro nás bude důležité zachytit začátek sezony.

Jak vnímáte skutečnost, že váš mateřský oddíl z Havlíčkova Brodu dostane velmi zajímavý podíl za přestup ze Slavie do West Hamu? Jste na sebe hrdý, že jste Slovanu takto pomohl?

Já mám obrovskou radost, je to úžasné. Podle mého si Brod ty peníze zaslouží a mohou tady z toho udělat fotbalové město. Slyšel jsem, že plánují přidělat další tréninková hřiště, aby ti mladí kluci nemuseli jezdit do okolních vesnic. Věřím, že tady časem vznikne kvalitní fotbalová základna pro talenty z regionu. To je pro mě obrovská čest a rád toho budu součástí.

Takže jsou položeny základy pro Fotbalovou akademii Tomáše Součka?

(smích) To je ještě daleko. Zatím budu rád, když se tady vybuduje kvalitní základna a fotbal půjde nahoru. Město a klub si to zaslouží.