Fotbalový kouč Vítězslav Lavička končí u české reprezentace do 21 let. U týmu jej střídá dosavadní trenér reprezentační dvacítky Karel Krejčí.

Vítězslav Lavička | Foto: ČTK

Lavičkovi s koncem letošního kalendářního roku končí i smlouva a s Fotbalovou asociací České republiky (FAČR) se dohodl, že spolupráci neprodlouží. „Víťa Lavička je nejen skvělý trenér, ale hlavně morálně úžasný člověk. Chci mu tak poděkovat za všechno co ve své funkci od léta 2015 udělal i za to, jakou pozitivní náladu přinášel na půdu asociace. Zároveň mu přeji mnoho úspěchů v jeho další trenérské kariéře,“ uvedl předseda FAČR Martin Malík pro oficiální web asociace.



Vítězslav Lavička byl trenérem jednadvacítky od roku 2015 a o dva roky později se s ní probojoval na evropský šampionát v Polsku, kde ve skupině skončila "Lvíčata" na čtvrtém místě. Poslední kvalifikace skončila pro reprezentační výběr do 21 let neúspěchem, na mistrovství Evropy se nepodívá.



Sám trenér poděkoval za možnost vést reprezentační výběr a podle svých slov bude lépe vzpomínat na první kvalifikační cyklus. "Právě skončená kvalifikace postupem neskončila, tým doplatil na několik vážných zranění klíčivých hráčů, výrazné osobnosti Schick a Jankto, které by patřily do jednadvacítky, už dorostly do áčka a na Chorvatsko a Řecko jsme tentokráte byli krátcí," popsal Lavička poslední kvalifikaci.