HAVLÍČKOBRODSKO - Nedělní kolo fotbalové I. A třídy je pro oddíly našeho okresu, které aspirují na případný postup mezi krajskou elitu, velmi důležité. Všichni zástupci okresu mají výhodu vlastního prostředí kromě poslední Lípy, která jede k derby utkání do Přibyslavi.

Ledečský Martin Turek už soupeře ze Speřic zná. V posledním vzájemném střetnutí hned několikrát svedl boj se speřickým Miroslavem Čermákem (vpravo). | Foto: DENÍK/archiv

Vedoucí oddíl Chotěboř se vzpamatovává z nečekaného výprasku ve Speřicích 0:5 a příčinu má chotěbořský trenér Petr Kolář jasnou.

„Inkasovaná branka na 0:2 měla pro mužstvo zdrcující účinek. Na hráče spadla najednou deka, přestali si věřit, nevěděli co hrát. I zkušení hráči při rozebírání zápasu kroutili nechápavě hlavou, jak se to mohlo stát. Ve zlomové chvíli se nenašel nikdo, kdo by manšaft zvedl, nabudil k lepšímu výkonu,“ přiznává. Na letním stadionu Na Valech zavítá aspirant na postup Pacov. Chotěbořští fotbalisté se na důležitý boj zodpovědně připravují, chtějí udělat radost svým příznivcům a dokázat jim, že fotbal hrát umí. V sestavě dojde jenom k drobným změnám.

„Na soupeře by měla platit rychlá kombinační hra s aktivním pohybem ve vápně, hlavně potom důraz i patřičná drzost při zakončování akcí. Tyto vlastnosti chlapcům ve Speřicích chyběly,“ zdůrazňuje šéf chotěbořské lavičky.

Hlavní instrukce, s jakou taktikou do zápasu jít, dostanou chotěbořští fotbalisté až při dnešním tréninku, kdy se sejde kompletní kolektiv. „Hlavně se vyvarovat individuálních chyb a pohlídat si ofenzivní hráče soupeře,“ je přáním domácího lodivoda Petra Koláře.

Zajímavé bude jistě i utkání na ledečském hřiští, kam přijedou fotbalisté ze Speřic, kteří v premiéře doslova skalpovali právě Chotěboř. Ledeč v posledním utkání proti Lípě vyhrála se štěstím 1:0, kdy si hráči zejména stěžovali na hřiště. „U nás půjde o jiný fotbal, na rovném a velkém hřišti chceme předvést kombinační hru. Kluci celou zimu poctivě makali, fotbalově zkušenějšího soupeře přehrajeme po fyzické stránce,“ věří domácí trenér Miloslav Čivrný, který bude mít k dispozici tentokráte již kompletní tým (z pracovních důvodů v Lípě ještě chyběli Kudláček s Dolejším – pozn. red.), a tak dojde i ke změnám v sestavě.

„Spolehám na záložní řadu v čele s Turkem a Dolejším, k oporám patří gólman Vitiska, s útočnou fází jsou zatím problémy, stále hledám stabilní dvojici pro útok,“ přiznává Čivrný. Neúspěchy vedoucích oddílů tabulky v jarní premiéře hrají kovákům do karet, možnost ještě bojovat i o samotnou špici tabulky se stala opět reálnější.

„Povinností je ovšem nad Speřicemi vyhrát. Hráči jsou na důležitý boj nabuzeni a pokud to potvrdí i patřičným nasazením v průběhu utkání, zůstanou body u Sázavy,“ věří ambiciózní ledečský lodivod.